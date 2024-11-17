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معرض الدفاع العالمي 2026 يشهد مشاركة أكثر من 100 شركة صينية

11/17/2024 2:27:23 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن معرض الدفاع العالمي، عن مشاركة أكثر من 100 شركة صينية من شركات صناعة الدفاع والأمن في النسخة الثالثة للمعرض 2026 الذي يقام في مدينة الرياض خلال الفترة من 8-12 فبراير 2026م بتنظيم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية وبمشاركة واسعة من عدد من الجهات الحكومية وكبرى الشركات المحلية والعالمية.
وأكد الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي، السيد أندرو بيرسي، أن الشركات الصينية قد حجزت 88% من مساحة الجناح الصيني، لافتاً إلى أن اهتمام الشركات الصينية بالمشاركة في المعرض يعتبر شهادة على المكانة البارزة التي يحظى بها في مجال صناعة الدفاع والأمن العالمي، فضلاً عن الاهتمام الدولي المتزايد للمشاركة في المعرض الذي شهدت مساحته نموًا ملحوظًا بنسبة 54% من عام 2022 إلى عام 2026، مما أدى إلى زيادة المساحة ضعفين، مشيراً إلى أن المعرض يعتبر منصة عالمية تستعرض مستقبل الابتكار والتقدم التقني في صناعة الدفاع والأمن في المجالات الخمسة الرئيسية " الجو والبر والبحر والفضاء والأمن"، إضافة إلى إسهامه في جمع أصحاب المصلحة الدوليين والمحليين لتعزيز فرص التواصل وتبادل المعرفة لرسم مستقبل أفضل لهذه الصناعة.
وأوضح الرئيس التنفيذي أن النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي 2024 قد شهدت حضوراً بارزاً للشركات الصينية التي شكلت 9% من إجمالي المشاركين في المعرض، كما جاء الجناح الصيني ضمن أكبر الأجنحة الدولية، منوهاً إلى أن تلك الشركات عملت على إثراء المعرض عبر تقديم العديد من التقنيات الدفاعية والأمنية المبتكرة.
ويشارك معرض الدفاع العالمي في المعرض الجوي الخامس عشر بالصين الذي انطلقت فعالياته يوم أمس 12 نوفمبر، ويستمر لمدة خمسة أيام، إذ يهدف إلى تعريف الزوار والعارضين على البرامج والمميزات مثل برنامج لقاء الجهات الحكومية السعودية، وبرنامج اللقاءات في معرض الدفاع العالمي، بالإضافة إلى برامج أخرى جديدة لمعرض الدفاع العالمي 2026 مع عودة البرامج المميزة السابقة.
يذكر أن معرض الدفاع العالمي يواكب تطلعات المملكة الرامية إلى توطين صناعة الدفاع والأمن، حيث يسعى إلى المساهمة في توطين 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، وذلك وفق ما دعت إليه رؤية السعودية 2030.
للمزيد من التفاصيل حول معرض الدفاع العالمي، الرجاء زيارة الرابط .

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