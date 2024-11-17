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شراكة إعلامية سعودية صينية واتفاقيات للتعاون الثنائي

11/17/2024 2:27:23 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتم وزير الإعلام سلمان الدوسري، اليوم، أعمال برنامج الشراكة الإعلامية السعودية الصينية، على هامش زيارته للصين على رأس وفد رسمي من منظومة الإعلام في المملكة.
وشهدت الزيارة إبرام اتفاقيات وبرامج تنفيذية وورش عمل بين الجانبين، وإطلاق النسخة الصينية من الموسوعة السعودية ((سعوديبيديا)).
كما تضمنت الزيارة لقاء وزير الإعلام عددا من المسؤولين الصينيين في قطاع الإعلام، ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تنفيذيين ومستثمرين في القطاع.
وشهدت الزيارة توقيع برنامج تنفيذي بين وكالة الأنباء السعودية ((واس)) ووكالة الأنباء الصينية ((شينخوا))، واتفاقية تبادل محتوى وخبرات بين سعوديبيديا وجامعة بكين للغات والثقافة، واتفاقيات تعاون بين سعوديبيديا وكل ٍمن محرك البحث (بايدو) ومنصة (سي ال اس) التابعة لمجموعة شنجهاي للإعلام وشركة (سي اي سي سي) لتبادل البيانات وصندوق (اي دبليو بارتنرز) الاستثماري.
وزار الوزير أيضا جامعة بكين للغات والثقافة، والتقى رئيس مجلس إدارة الجامعة ني هاي دونغ، كما التقى الطلاب السعوديين المبتعثين في الجامعة لدراسة اللغة الصينية.
وشهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الموسوعة السعودية (( سعوديبيديا )) التابعة لوزارة الإعلام، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين عبدالرحمن الحربي وعميد كلية دراسات الشرق الأوسط الدكتور خليل لو لين.
فيما زار معالي وزير الإعلام مقر شركة ويبو، والتقى الرئيس التنفيذي للشركة السيد وانغ غاوفي، وعدداً من المسؤولين في الشركة، وناقش خلال الزيارة تعزيز التعاون المشترك في مجال الإعلام والمحتوى الرقمي.
وجرى خلالها توقيع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام ومنصة ((سعوديبيديا)) مذكرتي تفاهم مع شركة ويبو، وإطلاق حسابات وزارة الإعلام ووكالة الأنباء السعودية و((سعوديبيديا)) في المنصة.

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