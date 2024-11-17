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استثمار موسمي بمتنزهات المدينة

11/17/2024 2:27:22 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بدء استقبال طلبات الاستثمار الموسمي في المتنزهات الوطنية بمنطقة المدينة المنورة؛ بهدف تحقيق الاستدامة البيئية والمجتمعية والاقتصادية وتعزيزًا للسياحة البيئية.
وشملت قائمة المواقع المستهدف الاستثمار بها في منطقة المدينة المنورة متنزهات (البيضاء الوطني، المدينة المنورة الوطني، أبا الجود)، وتضمنت عددًا من الأنشطة الاستثمارية مثل: فعاليات التخييم، والكرفانات، والمطاعم والمقاهي، والنوادي الرياضية المؤقتة، والطيران الشراعي.
ودعا المركز الأفراد والمؤسسات والشركات والجهات الحكومية الراغبة في الاستثمار إلى تقديم الطلبات إلكترونيًّا، مع استيفاء البيانات المطلوبة، التي تشمل: (كتابة الاسم، والرقم، واسم المؤسسة، ونوع النشاط المراد إقامته، والمتنزه المطلوب).
يذكر أن المركز يعمل على طرح الفرص الاستثمارية طويلة الأمد بجانب الفرص الموسمية؛ وذلك لتنمية الغطاء النباتي، ودعم أعمال ومشاريع التشجير المتنوعة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة، وكذلك المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين؛ تحقيقًا لـ"رؤية المملكة 2030".

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