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فتح الحركة المرورية على جسر نمران ببيشة

11/17/2024 2:27:22 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للطرق عن فتح الحركة المرورية بجسر نمران في محافظة بيشة، بعد ارتفاع نسبة الإنجاز في أعمال الصيانة الممتدة على الجسر بطول 1730م، والذي يُعد امتدادا لمدخل بيشة الغربي ويخدم القادمين من المنطقة الغربية والباحة وبلقرن ومراكز بيشة الغربية وجنوبها الغربي.
يأتي المشروع ضمن إستراتيجية قطاع الطرق التي تهدف إلى رفع مستوى السلامة على الطرق ومواكبة الطلب المتزايد على شبكة الطرق بما يضمن انسيابية الحركة المرورية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت "هيئة الطرق" أنه تم إنجاز أعمال الصيانة في الجزء العلوي من الجسر، فيما تبقى بعض أعمال الصيانة في الجزء السفلي، مبينة أن نسبة الإنجاز في كامل أعمال الصيانة بلغت نحو 74 %، مؤكدة أنها راعت في تنفيذه توفير أعلى معايير الجودة والسلامة، من خلال تنفيذ العديد من الأعمال التي شملت أعمال السفلتة بطول 1064 م3، والدهانات الأرضية بطول 1730 م، وما يقارب 865 علامة الأرضية، بالإضافة إلى الاهتزازات التحذيرية.

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