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تأهيل 15 ألف هكتار من أراضي المراعي الطبيعية

11/17/2024 2:27:22 PM
(MENAFN- Al Watan) استنفر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر جهوده في تنفيذ خطط تأهيل المراعي الطبيعية، التي شملت نثر 20 طنا من البذور في 15 موقعا بـ7 مناطق حول المملكة.
إعادة تأهيل
تستهدف الخطط المنفذة إعادة تأهيل أكثر من 15 ألف هكتار من أراضي المراعي الطبيعية، وذلك باستخدام الآلات والمعدات الحديثة، تعزيزا للغطاء النباتي، والمحافظة على التربة، وتحسين جودتها، والإسهام في الحد من الآثار السلبية عليها، حيث يتم نثر ما يزيد على 20 طنًا من البذور التي تم تجهيزها، والتأكد من حيويتها، واختيارها بعناية من 37 نوعًا نباتيًا. وتستند هذه الخطط على استخدام أكثر من 50 معدة وآلة للحرث، وزرع الشتلات، وحصاد مياه الأمطار، والتصفية والتنقية، والفرز والجمع.
مواقع مستهدفة
بلغت المواقع المستهدفة التي خضعت لمعايير دقيقة لاختيارها 15 موقعا، ممثلة في: محطة التمريات ومسيج دومة الجندل ومراعي الجوف بمنطقة الجوف، وحدباء قذلة في القويعية، وروضة السبلة بالزلفى، والصياهد برماح في منطقة الرياض، وفيضة المتياه، وفيضة حسناء الفاو في حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، وفيضات أم حمام، وأم الشفلح، واللغف، ومحجوز المستوى في القصيم، وحمى الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وموقع تنظيم الرعي في منطقة حائل، وفياض العويصي والأقرع وفيضة غرابة بالحدود الشمالية.
متابعة وتقييم
سيطلق المركز خطة المتابعة والتقييم بعد الانتهاء من مرحلة التأهيل، وذلك لتحقيق أهداف عدة ممثلة في: رصد التغيرات الموسمية، وتغير التغطية والكثافة النباتية، ومتابعة خصائص التربة، وتحليل الخرائط البيئية لتوزيع الغطاء النباتي باستخدام التقنيات الحديثة، مثل نظم المعلومات الجغرافية، والتصوير الجوي، والاستشعار عن بعد.
10 أعمال
تشتمل أعمال المركز المنفذة على: تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها حول المملكة، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، والإشراف على أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، وتعزيز التنمية المستدامة، والإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة ((السعودية الخضراء)).
محاور ومواقع
خطط لتأهيل أراضي المراعي الطبيعية
تأهيل 15 ألف هكتار من المراعي الطبيعية
7 مناطق مستفيدة من التأهيل
5 محاور لإعادة التأهيل
15 موقعا مستهدفا للتأهيل
5 أهداف للمتابعة والتقييم
10 أعمال تعزز مبادرة ((السعودية الخضراء))
20 طنا من البذور المجهزة
اختيار 37 نوعا من النباتات

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