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إصدار وتجديد الإقامات يتصدر أبشر في أكتوبر

11/17/2024 2:27:22 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدرت عمليات إصدار وتجديد الإقامة منصة وزارة الداخلية الإلكترونية أبشر أفراد خلال شھر أكتوبر الماضي بـ 314.148 عملية، تلاها إصدار 231.241 تأشيرة خروج وعودة، ثم إصدار وتجديد جواز السفر السعودي الإلكتروني بـ 107.099 عملية. ونفذت المديرية العامة للجوازات 28.100 عملية في خدمة إصدار وتجديد جواز السفر لأقل من 10 سنوات، و19.960 عملية تمديد لتأشيرة الخروج والعودة، و12.927 عملية في خدمة نقل الخدمات، و9.295 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النھائي، و5.217 عملية في خدمة إصدار تأشيرة الخروج النھائي خلال فترة التجربة، وإصدار 1.489 تفويضًا لاستقبال القادمات للعمل.
بدل تالف
بلغ إجمالي ما نفذته منصة أبشر خلال شھر أكتوبر الماضي أكثر من 6.352.500 عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر أبشر أفراد وأبشر أعمال.
ومن خلال منصة أبشر أفراد، تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 3.814.800 عملية، حيث نفّذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 72.082 عملية تحقق من صلاحية الھوية، و46.904 عمليات تجديد لبطاقة الھوية الوطنية إلكترونيًا، و30.781 تعريفًا بفرد الأسرة، و29.714 عملية في خدمة بياناتي، و17.756 عملية في خدمة بياناتي المطورة، و9.243 عملية إصدار بدل مفقود لبطاقة الھوية الوطنية، وإصدار 5.815 سجل أسرة، و3.130 عمليات إصدار بدل تالف لبطاقة الھوية الوطنية.
تأمين المركبات
في الخدمات الخاصة بالأمن العام، أنجزت المنصة 113.538 عملية في خدمة تجديد رخصة سير المركبة، و109.955 عملية في خدمة إذن إصلاح مركبة، و73.849 إصدارًا لطلب تفويض القيادة، و67.414 عملية في خدمة استبدال اللوحات، و65.544 تجديدًا لرخصة القيادة، و33.270 عملية في خدمة مبايعة المركبات، و11.110 عمليات في خدمة إسقاط المركبات المھملة أو التالفة، و9.044 عملية في خدمات السلاح الناري، و7.655 عملية في خدمة صلاحية تأمين المركبات.
وأنجزت المنصة خلال شھر أكتوبر الماضي 140.330 طلبًا لتوصيل الوثائق بالبريد، وإصدار 81.892 تقريرًا في خدمة تقارير أبشر، و4.275 استفسارًا عامًا عن البصمة.
عمليات بأبشر أعمال
2.537.700 عملية
1.251.018 تفويضًا داخليًا وخارجيًا
378.891 إصدارا وتجديدا للإقامة
285.665 استعلام عن المخالفات المرورية
123.534 تأشيرة خروج وعودة
73.005 عمليات في خدمة تجيير البطاقة الجمركية
63.298 نقلا للخدمات
53.561 تحفّظا على نقل ملكية مركبة
38.144 تجديد رخصة سير
35.133 شھادة خلو سوابق
25.602 تمديد تأشيرة الخروج والعودة
18.157 إذنًا لإصلاح مركبة للمنشآت

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