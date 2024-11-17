هواوى تطرح Power-M لمواجهة انقطاع الكهرباء وتقليل الاستهلاك - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة هواوى عن حلها الجديد للطاقة الرقمية Power-M، والذى يعد حلا لمواجهة انقطاع الكهرباء للمنازل والمنشآت السكنية والتجارية الصغيرة ومتوسطة الحجم، وذلك خلال مشاركتها فى القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2024.

ووفقًا لبيان من الشركة، يعتمد Power-M على بطاريات الليثيوم لتخزين الطاقة من الشبكة الكهربائية أو الطاقة الشمسية أو كلاهما معًا، بما يضمن توفير إمداد الطاقة وعدم انقطاع الكهرباء على مدار 24 ساعة، حيث يعمل كمولد للطاقة الشاملة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائى، ويوفر توليد الطاقة وتخزينها والتحويل السلس فى نظام واحد، مما يضمن طاقة موثوقة ومستقرة، وبذلك يُعالج هذا الحل بفعالية تحديات انقطاع التيار الكهربائى ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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قال جوى دينغ، الرئيس التنفيذى لأعمال الطاقة الرقمية فى هواوى مصر:“مع إطلاقنا لحل الطاقة الرقمية Power-M، تواصل هواوى إثبات ريادتها فى مجال التكنولوجيا الطاقة الرقمية المبتكرة، حيث تمزج بسلاسة الأداء المتطور مع التصميم الأنيق والحديث.. مع ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، وزيادة الطلب على حلول الطاقة منخفضة الكربون، أصبح من الأهمية بمكان توفير بديل طاقة موثوق به ومستدام، وقد تم تصميم Power-M لتلبية هذه التحديات وأكثر”.

أضاف المهندس أحمد بكر، مدير تطوير الأعمال – هواوى للطاقة الرقمية مصر، أن Power-M يتميز بسهوله التركيب والتشغيل تلقائيا عند انقطاع التيار الكهربائى، وسهولة التحكم عن بعد، فضلًا عن كونه صديق للبيئة ولا يصدر ضوضاء، حيث يقوم بتخزين طاقة احتياطية موثوقة فى حالة انقطاع التيار الكهربائى، بفضل نظام البطاريات ووحدة التحكم المدمجة به، وذلك تماشيًا مع رؤية هواوى فى تسريع عملية التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة، كما قامت هواوى بتطوير شبكة من الموزعين المعتمدين ومن أبرزهم EIM للوصول للعميل النهائى.

يذكر أن هواوى للطاقة الرقمية تواصل التزامها بالابتكار والاستدامة، من خلال دمج تقنيات الإلكترونيات الرقمية والطاقة وتطوير الطاقة النظيفة وتمكين رقمنة الطاقة لدفع ثورة الطاقة من أجل مستقبل أفضل وأكثر اخضرارًا، ويمتد نطاق أعمالها إلى مجالات مثل الطاقة الشمسية الذكية، ومرافق مراكز البيانات، وحلول مبتكرة مثل Power-M.

وتعرض هواوى، خلال مشاركتها فى معرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2024، أحدث منتجاتها وحلولها المصممة لدعم مستقبل أكثر استدامة، كما تسلط الضوء على كيفية استفادة الصناعات من التقنيات الخضراء لزيادة الكفاءة وتقليل البصمة الكربونية، مما يعزز الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، ويؤكد التزام هواوى بالابتكار ودعم التحول نحو مستقبل مستدام، وتعزيز دورها كشركة رائدة فى مجال تكنولوجيا الطاقة الرقمية.