هواوى تطرح Power-M لمواجهة انقطاع الكهرباء وتقليل الاستهلاك - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشفت شركة هواوى عن حلها الجديد للطاقة الرقمية Power-M، والذى يعد حلا لمواجهة انقطاع الكهرباء للمنازل والمنشآت السكنية والتجارية الصغيرة ومتوسطة الحجم، وذلك خلال مشاركتها فى معرض
القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2024.
ووفقًا لبيان من الشركة، يعتمد Power-M على بطاريات الليثيوم لتخزين الطاقة من الشبكة الكهربائية أو الطاقة الشمسية أو كلاهما معًا، بما يضمن توفير إمداد الطاقة وعدم انقطاع الكهرباء على مدار 24 ساعة، حيث يعمل كمولد للطاقة الشاملة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائى، ويوفر توليد الطاقة وتخزينها والتحويل السلس فى نظام واحد، مما يضمن طاقة موثوقة ومستقرة، وبذلك يُعالج هذا الحل بفعالية تحديات انقطاع التيار الكهربائى ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
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قال جوى دينغ، الرئيس التنفيذى لأعمال الطاقة الرقمية فى هواوى مصر:“مع إطلاقنا لحل الطاقة الرقمية Power-M، تواصل هواوى إثبات ريادتها فى مجال التكنولوجيا الطاقة الرقمية المبتكرة، حيث تمزج بسلاسة الأداء المتطور مع التصميم الأنيق والحديث.. مع ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، وزيادة الطلب على حلول الطاقة منخفضة الكربون، أصبح من الأهمية بمكان توفير بديل طاقة موثوق به ومستدام، وقد تم تصميم Power-M لتلبية هذه التحديات وأكثر”.
أضاف المهندس أحمد بكر، مدير تطوير الأعمال – هواوى للطاقة الرقمية مصر، أن Power-M يتميز بسهوله التركيب والتشغيل تلقائيا عند انقطاع التيار الكهربائى، وسهولة التحكم عن بعد، فضلًا عن كونه صديق للبيئة ولا يصدر ضوضاء، حيث يقوم بتخزين طاقة احتياطية موثوقة فى حالة انقطاع التيار الكهربائى، بفضل نظام البطاريات ووحدة التحكم المدمجة به، وذلك تماشيًا مع رؤية هواوى فى تسريع عملية التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة، كما قامت هواوى بتطوير شبكة من الموزعين المعتمدين ومن أبرزهم EIM للوصول للعميل النهائى.
يذكر أن هواوى للطاقة الرقمية تواصل التزامها بالابتكار والاستدامة، من خلال دمج تقنيات الإلكترونيات الرقمية والطاقة وتطوير الطاقة النظيفة وتمكين رقمنة الطاقة لدفع ثورة الطاقة من أجل مستقبل أفضل وأكثر اخضرارًا، ويمتد نطاق أعمالها إلى مجالات مثل الطاقة الشمسية الذكية، ومرافق مراكز البيانات، وحلول مبتكرة مثل Power-M.
وتعرض هواوى، خلال مشاركتها فى معرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2024، أحدث منتجاتها وحلولها المصممة لدعم مستقبل أكثر استدامة، كما تسلط الضوء على كيفية استفادة الصناعات من التقنيات الخضراء لزيادة الكفاءة وتقليل البصمة الكربونية، مما يعزز الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، ويؤكد التزام هواوى بالابتكار ودعم التحول نحو مستقبل مستدام، وتعزيز دورها كشركة رائدة فى مجال تكنولوجيا الطاقة الرقمية.
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