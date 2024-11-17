شركة كندية تشرع فى تعزيز استثماراتها فى منجم للذهب بالسنغال - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) شرعت شركة“ثور إكسبلوريشنز” الكندية للاستثمار، في عمليات حفر متعددة بمشروع الذهب في منجم دووتا بشرقي السنغال قدرت حاليًا بحوالي 1.78 مليون أوقية من الذهب .. مشيرة إلى أنها بصدد الانتهاء من دراسات الجدوى الأولية وتحديث تقديرات الموارد المعدنية لمشروع الذهب.

وخلال الربع الثالث من عام 2024، أجرت الشركة الكندية عمليات حفر متعددة لتعزيز الموارد المعدنية للمشروع، وستقوم دراسة الجدوى الأولية المرتقبة بتقييم الجدوى الاقتصادية للمنجم بشكل كامل، بما في ذلك قدرته الإنتاجية والاستثمارات اللازمة لتطويره.

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ومن المتوقع أن يساهم المنجم التي تسعى شركة“ثور” لاستثماره في زيادة إنتاج الذهب خلال السنوات القادمة، حيث بلغ صافي أرباح الشركة من حجم عملياتها في مناجم إفريقيا في الربع الثالث من العام الجاري ما يقرب من 18 مليون دولار، بالإضافة إلى تمكنها من تصفية جزء من مديونياتها وتحقيق أرباح صافية مقارنة بحجم عملياتها في العام الماضي.

ولا يعد مشروع” دووتا” الوحيد الذي يخضع للتطوير ؛ إذ تستعد شركة“فورتونا ماينينج”، وهي شركة كندية أخرى، لتطوير منجم ذهب في منطقة ديامبا سود بشرقي السنغال، حيث من المقرر الانتهاء من التقييم الاقتصادي الأولي بحلول نهاية عام 2024.

يشار إلى أن منجمي سابودالا-ماساوا وماكو هما منجما الذهب الصناعيان الوحيدان الناشطان حاليًا في السنغال، ويتم إدارة هذين المنجمين من قبل شركتي“إنديفور ماينينج” و”ريزوليوت ماينينج”، ومع الارتفاع العالمي في أسعار الذهب، تدرس العديد من الشركات إمكانية تطوير منجم ثالث في البلاد.

وتشغل السنغال حاليًا منجمي ذهب صناعيين أنتجا 15 طنًا في عام 2022، وفقًا لبيانات مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.

وفي غرب إفريقيا، تدير شركتا“فورتونا ماينينج” و”ثور إكسبلوريشنز” مناجم ذهب في بوركينا فاسو وساحل العاج ونيجيريا، ومع ارتفاع أسعار الذهب بأكثر من 30% منذ بداية العام، والتوقعات بزيادات مستمرة في 2025 و2026، تحفز هذه الظروف الشركات على تطوير مناجم جديدة لتعظيم أرباحها.

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