إيلون ماسك يدعو إلى مشاركة عامة فى اختيار وزير الخزانة الأمريكى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) دعا مالك منصة“إكس” إيلون ماسك“الحليف البارز للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب”، إلى مشاركة عامة مباشرة في عملية اتخاذ القرار بشأن منصب رفيع وهو وزير
الخزانة، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه ترامب
لقيادة الاقتصاد الأمريكي خلال فترة ولايته، وفقا لتقرير نشرته“سي إن إن” باللغة الإنجليزية.
وقال ماسك- في منشور على منصة“إكس”- إنه يريد أن يشغل هوارد لوتنيك، وهو مؤيد قوي لترامب يدير بنك الاستثمار كانتور فيتزجيرالد، منصب وزير الخزانة القادم.
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واستخدم ماسك منشوره ليكون أول مشارك في استطلاع المشاركة العامة الذي اقترحه، حيث دعم هوارد لوتنيك الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية“كانتور فيتزجيرالد” ورئيس فريق انتقال ترامب، على مدير صندوق التحوط سكوت بيسنت.
ويحظى كل من بيسنت ولوتنيك باحترام كبير في وول ستريت، وقد دعما علنًا ترامب وسياساته الاقتصادية- بما في ذلك التعريفات الضخمة وغير المسبوقة التي لا تزال لا تحظى بشعبية كبيرة بين الاقتصاديين السائدين- كما تبنى كلاهما العملات المشفرة، والتي دعمها ترامب في الأشهر الأخيرة على الرغم من الشكوك الأولية.
ويقول محللو السوق إن ترامب أوضح نيته فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق، ومن المحتمل ألا يحدث الشخص الذي يشغل مكتب وزير الخزانة فرقًا كبيرًا بخلاف السرعة التي يتم بها تفعيلها.
من جانبه، قال نائب رئيس الاقتصاد العام والتجارة في معهد كاتو ذي الميول الليبرالية“سكوت لينسيكوم”، إن في حالة أراد ترامب فرض التعريفات الجمركية، فسوف يحصل عليها بغض النظر عن من يتولى المسؤولية في وزارة الخزانة أو مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة أو في أي مكان آخر.
ووفقا للتقرير، فإنه في حالة تنفيذ خطط ترامب لفرض تعريفات جمركية شاملة، وترحيل ملايين العمال غير المسجلين، والتأثير المحتمل على بنك الاحتياطي الفيدرالي، فقد يحتاج وزير الخزانة القادم إلى التعامل مع أزمة تضخم أخرى.
المصدر:
MENAFN17112024000202011048ID1108894755
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