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إيلون ماسك يدعو إلى مشاركة عامة فى اختيار وزير الخزانة الأمريكى - جريدة البورصة

11/17/2024 2:27:08 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) دعا مالك منصة“إكس” إيلون ماسك“الحليف البارز للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب”، إلى مشاركة عامة مباشرة في عملية اتخاذ القرار بشأن منصب رفيع وهو وزير الخزانة، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه ترامب لقيادة الاقتصاد الأمريكي خلال فترة ولايته، وفقا لتقرير نشرته“سي إن إن” باللغة الإنجليزية.

وقال ماسك- في منشور على منصة“إكس”- إنه يريد أن يشغل هوارد لوتنيك، وهو مؤيد قوي لترامب يدير بنك الاستثمار كانتور فيتزجيرالد، منصب وزير الخزانة القادم.

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واستخدم ماسك منشوره ليكون أول مشارك في استطلاع المشاركة العامة الذي اقترحه، حيث دعم هوارد لوتنيك الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية“كانتور فيتزجيرالد” ورئيس فريق انتقال ترامب، على مدير صندوق التحوط سكوت بيسنت.

ويحظى كل من بيسنت ولوتنيك باحترام كبير في وول ستريت، وقد دعما علنًا ترامب وسياساته الاقتصادية- بما في ذلك التعريفات الضخمة وغير المسبوقة التي لا تزال لا تحظى بشعبية كبيرة بين الاقتصاديين السائدين- كما تبنى كلاهما العملات المشفرة، والتي دعمها ترامب في الأشهر الأخيرة على الرغم من الشكوك الأولية.

ويقول محللو السوق إن ترامب أوضح نيته فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق، ومن المحتمل ألا يحدث الشخص الذي يشغل مكتب وزير الخزانة فرقًا كبيرًا بخلاف السرعة التي يتم بها تفعيلها.

من جانبه، قال نائب رئيس الاقتصاد العام والتجارة في معهد كاتو ذي الميول الليبرالية“سكوت لينسيكوم”، إن في حالة أراد ترامب فرض التعريفات الجمركية، فسوف يحصل عليها بغض النظر عن من يتولى المسؤولية في وزارة الخزانة أو مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة أو في أي مكان آخر.

ووفقا للتقرير، فإنه في حالة تنفيذ خطط ترامب لفرض تعريفات جمركية شاملة، وترحيل ملايين العمال غير المسجلين، والتأثير المحتمل على بنك الاحتياطي الفيدرالي، فقد يحتاج وزير الخزانة القادم إلى التعامل مع أزمة تضخم أخرى.

المصدر:

MENAFN17112024000202011048ID1108894755

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