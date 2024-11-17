Sunday, 17 November 2024 05:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السيف غاليري ينضم للشارع التجاري ويفتتح فرعه الأول في قطر في ديسمبر 2024

11/17/2024 9:01:13 AM
(MENAFN- Asdaf News) احتفى الشارع التجاري، أحد أضخم المشروعات متعددة الاستخدامات في قطر من تطوير شركة الديار القطرية، بشراكته الاستراتيجية مع شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار – السيف غاليري، خلال فعاليات اليوم الثاني من معرض سيتي سكيب العالمي 2024 بالرياض، مسجّلاً بذلك بداية انضمام عملاق التجزئة السعودي الشهير إلى مجتمع الشارع التجاري، وقطاع التجزئة في قطر عمومًا.

في إطار الاحتفال بهذه الشراكة الاستراتيجية الذي أقيم في جناح شركة الديار القطرية بالمعرض، قام السيّد عبد الله عبد الرزاق حيدر، الرئيس التنفيذي لشركة الشارع التجاري، بتقديم درع تذكاري إلى السيّد محمد سليمان السيف، الرئيس التنفيذي لشركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار – السيف غاليري، وذلك بحضور السيّد سليمان محمد السيف، رئيس مجلس إدارة السيف غاليري، والسيّد أحمد عبدالله الحمادي، مدير إدارة التسويق المؤسسي والمشاريع بشركة الديار القطرية، إلى جانب لفيف من ممثلي وسائل الإعلام. تبرهن هذه الشراكة على عمق وقوة الروابط التجارية التي تجمع بين قطر والسعودية. كما تعكس جهود كلا المؤسستين لتهيئة تجارب شاملة للتسوّق وأسلوب الحياة العصري ترقى إلى مستوى تطلعات العملاء في جميع أنحاء الخليج وتواكب احتياجاتهم المتغيّرة باستمرار، وتؤكّد كذلك على مساعي الشارع التجاري لإبراز مكانته ضمن المشهد التجاري الديناميكي محليًا وإقليميًا.

MENAFN17112024007116015312ID1108894547

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث