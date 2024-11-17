السيف غاليري ينضم للشارع التجاري ويفتتح فرعه الأول في قطر في ديسمبر 2024

(MENAFN
- Asdaf News)
احتفى الشارع التجاري، أحد أضخم المشروعات متعددة الاستخدامات في قطر من تطوير شركة الديار القطرية، بشراكته الاستراتيجية مع شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار – السيف غاليري، خلال فعاليات اليوم الثاني من معرض
سيتي سكيب العالمي 2024 بالرياض، مسجّلاً بذلك بداية انضمام عملاق التجزئة السعودي الشهير إلى مجتمع الشارع التجاري، وقطاع التجزئة في قطر عمومًا.
في إطار الاحتفال بهذه الشراكة الاستراتيجية الذي أقيم في جناح شركة الديار القطرية بالمعرض، قام السيّد عبد الله عبد الرزاق حيدر، الرئيس التنفيذي لشركة الشارع التجاري، بتقديم درع تذكاري إلى السيّد محمد سليمان السيف، الرئيس التنفيذي لشركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار – السيف غاليري، وذلك بحضور السيّد سليمان محمد السيف، رئيس مجلس إدارة السيف غاليري، والسيّد أحمد عبدالله الحمادي، مدير إدارة التسويق المؤسسي والمشاريع بشركة الديار القطرية، إلى جانب لفيف من ممثلي وسائل الإعلام. تبرهن هذه الشراكة على عمق وقوة الروابط التجارية التي تجمع بين قطر والسعودية. كما تعكس جهود كلا المؤسستين لتهيئة تجارب شاملة للتسوّق وأسلوب الحياة العصري ترقى إلى مستوى تطلعات العملاء في جميع أنحاء الخليج وتواكب احتياجاتهم المتغيّرة باستمرار، وتؤكّد كذلك على مساعي الشارع التجاري لإبراز مكانته ضمن المشهد التجاري الديناميكي محليًا وإقليميًا.
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