يستقبل أكثر من 3 مليون اتصال سنوياً مركز الاتصال لشركة نجم الأفضل في تجربة العميل السعودية

(MENAFN
- Weber Shandwick) الرياض – 14 نوفمبر، 2024:
حققت شركة نجم لخدمات التأمين إنجازًا مميزًا بفوزها بجائزة "أفضل مركز اتصال للشركات التي يعمل بها أكثر من 1000 موظف" ضمن فعاليات حفل "جائزة تجربة العميل السعودية" الذي أُقيم في الرياض يوم الثلاثاء 13 نوفمبر، بحضور نخبة من قادة الأعمال والشخصيات البارزة، والمهنيين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية في المملكة.
جاء هذا التكريم تتويجًا لجهود الشركة في تطوير مركز الاتصال ورفع مستوى الخدمة التي يقدمها للمستفيدين من تأمين المركبات في المملكة، حيث يستقبل المركز أكثر من 3 مليون اتصال سنويا بسرعة رد قياسية عبر قنوات إلكترونية متعددة، مما انعكس إيجاباً على مستوى رضا العملاء الذي وصل إلى نسبة 85%. وفي الإجمال، تقوم نجم عبر جميع قنواتها بتقديم أكثر من 35 مليون خدمة سنوياً لجميع المستفيدين بمستوى وصل إلى 99%.
هذا، وقد أعرب الرئيس التنفيذي لشركة نجم لخدمات التأمين، الأستاذ محمد بن يحي الشهري عن سعادته بتحقيق الجائزة الذهبية والفوز بالمركز الأول في فئة أفضل مركز اتصال في المملكة، مؤكداً على أن هذه الجائزة ليست فقط تتويجًا لجهودنا، بل هي حافز لنا للاستمرار في الابتكار وبذل المزيد من الجهود للارتقاء بمستوى رضا عملائنا.
وأشار الشهري إلى جهود نجم في الاستثمار بمجال الإبداع والابتكار، وتوظيف التقنيات الحديثة لتحسين تجربة العملاء، وتبسيط العمليات، وتعزيز التحوّل الرقمي في عملياتها التشغيلية وأنظمتها التقنية، بما يضمن سرعة استجابتها وجودة الخدمات التي تقدمها لعملائها.
وأضاف قائلاً: يأتي ذلك في إطار التحول النوعي الذي حققته الشركة بأتمتة خدماتها بالكامل، لتصبح جميع عملياتها تدار عبر أنظمة تقنية متقدمة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث بلغت نسبة أتمتة إجراءات الحوادث حوالي 95%.
من جهة أخرى قدم نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات في نجم الأستاذ عجيل الجرباء، عرضاً تقديمياً عن التحول الرقمي وتجربة العميل وذلك ضمن فعاليات ملتقى جائزة تجربة العميل التي نظمتها جمعية تجربة العميل السعودية وشركائها لتوزيع الجوائز على الفائزين والمتميزين.
وأوضح الجرباء أن التجارب الاستثنائية للعملاء أصبحت اليوم جوهر ما يدفع العالم نحو التقدم. ومن خلال الاستفادة من رؤى البيانات، يمكن للشركات إنشاء تجارب مخصصة وجذابة، مما يجعل تجربة العميل أساسًا للتطور الاقتصادي والاجتماعي. لافتاً الانتباه إلى أن التحول الرقمي يعد أحد المتطلبات الأساسية للشركات التي تسعى للتميز وتحسين تجربة العملاء من خلال تقديم خدمات مبتكرة تتماشى مع متغيرات العصر الرقمي.
وأضاف الجرباء: يعد التحول الرقمي في شركة نجم أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الشركة والتي أدت إلى نقلة نوعية في كيفية تقديم الخدمات وتحسين تجربة العملاء على مختلف الأصعدة. سواءً على مستوى الأفراد أو الشركاء، مؤكداً على أن التحول الرقمي في نجم يتماشى أيضاً مع أهداف رؤية 2030 وبرامجها مثل برنامج جودة الحياة وبرنامج تطوير القطاع المالي. لذلك، قامت نجم بإعادة هيكلة شاملة لاستراتيجيتها، متبنيةً أفضل المعايير المهنية والتسويقية، حيث ساهمت هذه التحسينات في تمكين صناعة التأمين، وتحسين تجربة المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية خاصة أصحاب المركبات.
هذا، وتعد "جائزة تجربة العميل السعودية" منصة بارزة لتكريم التميز في خدمة العملاء على مستوى المملكة، حيث تنافست نجم ضمن 27 فئة مختلفة. وتم تنظيم هذه الجائزة بالتعاون بين شركة Awards International وشركة تجربة العميل الإدارية وجمعية تجربة العميل، بهدف تكريم التميز في تجربة العميل بناءً على النجاحات الكبيرة للجائزة الدولية في السنوات السابقة.
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