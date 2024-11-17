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البروفيسور الكلالدة يعلن تقدم عمّان في مؤشر المدن الذكية

11/17/2024 7:20:09 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلن البروفيسور مراد الكلالدة، مستشار العمارة والتصميم الحضري، أن العاصمة الأردنية عمّان أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مؤشر المدن الذكية لعام 2024 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD). حيث ارتقت عمّان إلى المرتبة 128 من أصل 142 مدينة مشاركة في التصنيف.

وتقدمت العاصمة عمان 7 مراتب على المؤشر الذي يقيّم المدن بناءً على عوامل متعددة تشمل التكنولوجيا، والبنية التحتية، وجودة الحياة، والخدمات الذكية التي توفرها للسكان.

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