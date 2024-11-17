البروفيسور الكلالدة يعلن تقدم عمّان في مؤشر المدن الذكية

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- Khaberni) خبرني - أعلن البروفيسور مراد الكلالدة، مستشار العمارة والتصميم الحضري، أن العاصمة الأردنية عمّان أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مؤشر المدن الذكية لعام 2024 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD). حيث ارتقت عمّان إلى المرتبة 128 من أصل 142 مدينة مشاركة في التصنيف.
وتقدمت العاصمة عمان 7 مراتب على المؤشر الذي يقيّم المدن بناءً على عوامل متعددة تشمل التكنولوجيا، والبنية التحتية، وجودة الحياة، والخدمات الذكية التي توفرها للسكان.
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