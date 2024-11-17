260 مليون أمريكي سيعانون من السمنة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- كشف الباحثون في دراسة جديدة أن حوالي 260 مليون شخص في الولايات المتحدة سيعانون من السمنة أو زيادة الوزن خلال العقدين المقبلين، ما يشمل 43.1 مليون طفل ومراهق و213 مليون بالغ بحلول عام 2050.
والدراسة التي أجراها معهد القياسات الصحية والتقييم بجامعة واشنطن، ونُشرت في مجلة“ذي لانست”، حذرت من التأثيرات الصحية المدمرة للسمنة، بما في ذلك أمراض السكري والسرطان وأمراض القلب والتنفس، فضلاً عن المشاكل الصحية النفسية.
ووفقًا للدراسة، كان في 2021 حوالي 36.5 مليون طفل ومراهق، و172 مليون بالغ يعانون من السمنة، وهو ما يشير إلى تزايد مستمر في المعدلات، كما أكدت الدراسة على الارتفاع الكبير في التكاليف الاقتصادية المرتبطة بالسمنة، التي تراوحت بين 261 و481 مليار دولار في عام 2016.
وخلص الباحثون إلى أن السمنة تتزايد بشكل أسرع بين النساء الأمريكيات الشابات مقارنة بالرجال منذ عام 1990، كما لوحظ تفشي السمنة في بعض الولايات الجنوبية مثل أوكلاهوما وألاباما وتكساس، حيث من المتوقع أن تستمر هذه الظاهرة في الارتفاع.
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