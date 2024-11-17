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260 مليون أمريكي سيعانون من السمنة

11/17/2024 7:11:48 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- كشف الباحثون في دراسة جديدة أن حوالي 260 مليون شخص في الولايات المتحدة سيعانون من السمنة أو زيادة الوزن خلال العقدين المقبلين، ما يشمل 43.1 مليون طفل ومراهق و213 مليون بالغ بحلول عام 2050.

والدراسة التي أجراها معهد القياسات الصحية والتقييم بجامعة واشنطن، ونُشرت في مجلة“ذي لانست”، حذرت من التأثيرات الصحية المدمرة للسمنة، بما في ذلك أمراض السكري والسرطان وأمراض القلب والتنفس، فضلاً عن المشاكل الصحية النفسية.

ووفقًا للدراسة، كان في 2021 حوالي 36.5 مليون طفل ومراهق، و172 مليون بالغ يعانون من السمنة، وهو ما يشير إلى تزايد مستمر في المعدلات، كما أكدت الدراسة على الارتفاع الكبير في التكاليف الاقتصادية المرتبطة بالسمنة، التي تراوحت بين 261 و481 مليار دولار في عام 2016.

وخلص الباحثون إلى أن السمنة تتزايد بشكل أسرع بين النساء الأمريكيات الشابات مقارنة بالرجال منذ عام 1990، كما لوحظ تفشي السمنة في بعض الولايات الجنوبية مثل أوكلاهوما وألاباما وتكساس، حيث من المتوقع أن تستمر هذه الظاهرة في الارتفاع.

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