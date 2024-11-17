بيرو.. اعتقال مسافر في جسده 300 عنكبوت

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - في واحدة من أغرب عمليات التهريب، اعتقل أمن المطار في البيرو مسافر من كوريا الجنوبية خلال محاولته تهريب مئات العناكب عبر ربطها بجسمه.
اعتقل
الشاب الكوري الجنوبي البالغ من العمر 28 عاماً، والذي لم يذكر اسمه، في مطار ليما بعدما لاحظ عناصر الأمن أنه يعاني من "تورم في المعدة".
ومما أثار رعبهم وجود 300 رتيلاء مخبأة تحت سترته، وحوالي 100
حشرة من نوع "أم وأربعين"، وتسعة نمل رصاصي لاذع في أكياس بلاستيكية صغيرة.
وعلّق أحد الضباط في تصريح نقلته صحيفة
ديلي ميل
البريطانية: "لوحظ أن الشاب قد وضع هذه العينات في أكياس صغيرة قابلة للقفل مع ورق الترشيح...وضعها
حول جسده، محاطاً بحزامين".
وتم تسليم جميع الحشرات المهرّبة إلى
خدمات حماية الحيوان، حسبما ذكرت
بيلار أيالا، عالمة الأحياء من الهيئة الوطنية للغابات والحياة البرية في البيرو.
** تزايد هذه الظاهرة
ازدادات خلال الفترة الأخيرة تجارة تهريب الحشرات ذات الأرجل الثمانية ويقودها إلى حد كبير جامعو الهدايا التذكارية من القطاع الخاص. وتعتبر تجارة "مربحة للغاية"، حسب تقرير نشرته الصحيفة البريطانية اليوم الأحد.
وقالت الخبيرة أليس هيوز، أستاذة علم الأحياء في جامعة هونغ كونغ إن هواة الجمع مهووسون بهذه الهواية ويحاولون جمع أكبر عدد ممكن من العينات "مثل البوكيمون".
من جهته، قال
كريس هاملتون، أستاذ دراسات الحشرات في جامعة أيداهو: "إن الرتيلاء معرضة بشكل خاص للصيد الجائر لأنها تعيش لفترة طويلة - يصل عمر بعضها إلى 30 عاماً - وتتكاثر الإناث في وقت متأخر وبشكل غير متكرر".
وأضاف: "هذا أمر فظيع بالنسبة لمقاومة الاضطرابات البشرية (تدمير الموائل، أو تجارة الحيوانات الأليفة، أو تغير المناخ) بسبب المدة التي يستغرقها تجديد السكان".
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