بيرو.. اعتقال مسافر في جسده 300 عنكبوت

MENAFN - Khaberni) خبرني - في واحدة من أغرب عمليات التهريب، اعتقل أمن المطار في البيرو مسافر من كوريا الجنوبية خلال محاولته تهريب مئات العناكب عبر ربطها بجسمه.

اعتقل

الشاب الكوري الجنوبي البالغ من العمر 28 عاماً، والذي لم يذكر اسمه، في مطار ليما بعدما لاحظ عناصر الأمن أنه يعاني من "تورم في المعدة".

ومما أثار رعبهم وجود 300 رتيلاء مخبأة تحت سترته، وحوالي 100

حشرة من نوع "أم وأربعين"، وتسعة نمل رصاصي لاذع في أكياس بلاستيكية صغيرة.

وعلّق أحد الضباط في تصريح نقلته صحيفة

ديلي ميل

البريطانية: "لوحظ أن الشاب قد وضع هذه العينات في أكياس صغيرة قابلة للقفل مع ورق الترشيح...وضعها

حول جسده، محاطاً بحزامين".

وتم تسليم جميع الحشرات المهرّبة إلى

خدمات حماية الحيوان، حسبما ذكرت

بيلار أيالا، عالمة الأحياء من الهيئة الوطنية للغابات والحياة البرية في البيرو.







** تزايد هذه الظاهرة

ازدادات خلال الفترة الأخيرة تجارة تهريب الحشرات ذات الأرجل الثمانية ويقودها إلى حد كبير جامعو الهدايا التذكارية من القطاع الخاص. وتعتبر تجارة "مربحة للغاية"، حسب تقرير نشرته الصحيفة البريطانية اليوم الأحد.



وقالت الخبيرة أليس هيوز، أستاذة علم الأحياء في جامعة هونغ كونغ إن هواة الجمع مهووسون بهذه الهواية ويحاولون جمع أكبر عدد ممكن من العينات "مثل البوكيمون".

من جهته، قال

كريس هاملتون، أستاذ دراسات الحشرات في جامعة أيداهو: "إن الرتيلاء معرضة بشكل خاص للصيد الجائر لأنها تعيش لفترة طويلة - يصل عمر بعضها إلى 30 عاماً - وتتكاثر الإناث في وقت متأخر وبشكل غير متكرر".

وأضاف: "هذا أمر فظيع بالنسبة لمقاومة الاضطرابات البشرية (تدمير الموائل، أو تجارة الحيوانات الأليفة، أو تغير المناخ) بسبب المدة التي يستغرقها تجديد السكان".