صاحب اول عملية زرع وجه في العالم يحتفل بخطوبته

MENAFN - Khaberni) خبرني- شارك رجل، خضع لأول عملية زرع وجه ويد مزدوجة في العالم، صور خطوبته عبر الإنترنت، مثيراً تعاطفاً واسعاً، بعد الصعوبات التي عاشها.

وتعود مأساته لعام 2018، حيث نام "جو دي ميو" أثناء قيادة سيارته بعد العمل في نوبة ليلية، وتحطمت السيارة بعد أن اصطدم بالرصيف، واشتعلت فيها النيران، وفق "دايلي ميل".

ونجا الشاب البالغ من العمر 26 عامًا، والمقيم في نيوجيرسي، لأن اثنين من المارة أخرجاه من الانفجار الناري، وبحلول الوقت الذي وصل فيه إلى المستشفى، كان 80 في المائة من جسده مغطى بحروق من الدرجة الثالثة.

ولقد كان في غيبوبة مستحثة طبيًا لمدة شهرين ثم خضع لأكثر من 20 عملية جراحية ترميمية قبل أن يجد أطباؤه أخيرًا تطابقًا له لتلقي عملية زرع وجه ويد، وفي أغسطس 2020، خضع جو لجراحة زرع شاقة استمرت 23 ساعة، وكانت فرصة نجاحها 6 في المائة فقط.

وبعد أن قرأت المأساة، جيسيكا كوبي، 33 عامًا، ألهمت نظرة جو الإيجابية للحياة هذه المرأة، وأرسلت له رسالة على إنستغرام، و بدأ الاثنان في تبادل الرسائل كل يوم، وفي النهاية ذهبا في نزهات رومانسية ووقعا في الحب.

والآن، أخذ العاشقان علاقتهما إلى المستوى التالي حيث ركع جو مؤخرًا على ركبة واحدة وطلب من جيسيكا قضاء بقية حياتها معه.

وأثارت جيسيكا وجو عاصفة من الجدل بعد خطوبتهما، حيث تباهت الممرضة بخاتمها الماسي اللامع بينما كانت ترتدي فستانًا أسود وكعبًا متطابقًا، اختار جو قميصًا أصفر أنيقًا وبنطلونًا أسود، وتم التعليق على الصورة بعبارة "حبيبي دائمًا"، وقد غمر الناس قسم التعليقات على شبكة الإنترنت وشاركوا في دعمهم للزوجين الجميلين.

وعندما التقيا لأول مرة، ارتبط جو وجيسيكا بحبهما المشترك لكلاب بوسطن تيرير، و تحدثت جيسيكا سابقًا عن علاقتهما العاطفية، فقالت: "لقد طورنا علاقة في البداية عن بعد ثم انتقلت من جنوب كاليفورنيا لأكون أقرب إليه وكانت العلاقة رائعة منذ ذلك الحين، إنه رجل هادئ جدًا، لذلك في البداية عندما تتعرف عليه للتو، فإنه يظل منعزلاً ويراقب محيطه فقط".

وأضافت: "إنه واسع المعرفة ويمكنه إجراء محادثة مع أي شخص يتحدث معه، أنا حقًا أحب ذلك فيه لأنني أعتقد أن الشخص المتعلم والمتحدث جيدًا جذاب للغاية، أحب أنه لطيف ولطيف وشجاع للغاية، أنا أحب جو من الداخل والخارج لأنه رجل مضحك، كان يعرف ما يريده في الحياة وكان ناضجًا جدًا بالنسبة لسنه." وحصل جو على يدين جديدتين ووجه من متبرع مجهول في ديلاوير، وهو أول شخص في العالم ينجو من الجراحة ويقبل كلتا اليدين والوجه.

لقد تم إجراء هذه العملية مرتين من قبل؛ الأولى في باريس عام 2009، ولكن المريضة توفيت بسبب المضاعفات بعد شهر، و في بوسطن عام 2011، تلقت امرأة تعرضت لعضة من شمبانزي، يدين ووجه من نفس المتبرع، ولكن جسدها رفض اليدين وتم إزالتها.

و بفضل العلاج المكثف، بدأ جو يستعيد استقلاليته ببطء، والآن يقود السيارة مرة أخرى.

بعد الحادث الذي غير حياته، يقول جو إنه تعلم بالطريقة الصعبة من هم أصدقاؤه الحقيقيون.