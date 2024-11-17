صاحب اول عملية زرع وجه في العالم يحتفل بخطوبته

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- Khaberni) خبرني
- شارك رجل، خضع لأول عملية زرع وجه ويد مزدوجة في العالم، صور خطوبته عبر الإنترنت، مثيراً تعاطفاً واسعاً، بعد الصعوبات التي عاشها.
وتعود مأساته لعام 2018، حيث نام "جو دي ميو" أثناء قيادة سيارته بعد العمل في نوبة ليلية، وتحطمت السيارة بعد أن اصطدم بالرصيف، واشتعلت فيها النيران، وفق "دايلي ميل".
ونجا الشاب البالغ من العمر 26 عامًا، والمقيم في نيوجيرسي، لأن اثنين من المارة أخرجاه من الانفجار الناري، وبحلول الوقت الذي وصل فيه إلى المستشفى، كان 80 في المائة من جسده مغطى بحروق من الدرجة الثالثة.
ولقد كان في غيبوبة مستحثة طبيًا لمدة شهرين ثم خضع لأكثر من 20 عملية جراحية ترميمية قبل أن يجد أطباؤه أخيرًا تطابقًا له لتلقي عملية زرع وجه ويد، وفي أغسطس 2020، خضع جو لجراحة زرع شاقة استمرت 23 ساعة، وكانت فرصة نجاحها 6 في المائة فقط.
وبعد أن قرأت المأساة، جيسيكا كوبي، 33 عامًا، ألهمت نظرة جو الإيجابية للحياة هذه المرأة، وأرسلت له رسالة على إنستغرام، و بدأ الاثنان في تبادل الرسائل كل يوم، وفي النهاية ذهبا في نزهات رومانسية ووقعا في الحب.
والآن، أخذ العاشقان علاقتهما إلى المستوى التالي حيث ركع جو مؤخرًا على ركبة واحدة وطلب من جيسيكا قضاء بقية حياتها معه.
وأثارت جيسيكا وجو عاصفة من الجدل بعد خطوبتهما، حيث تباهت الممرضة بخاتمها الماسي اللامع بينما كانت ترتدي فستانًا أسود وكعبًا متطابقًا، اختار جو قميصًا أصفر أنيقًا وبنطلونًا أسود، وتم التعليق على الصورة بعبارة "حبيبي دائمًا"، وقد غمر الناس قسم التعليقات على شبكة الإنترنت وشاركوا في دعمهم للزوجين الجميلين.
وعندما التقيا لأول مرة، ارتبط جو وجيسيكا بحبهما المشترك لكلاب بوسطن تيرير، و تحدثت جيسيكا سابقًا عن علاقتهما العاطفية، فقالت: "لقد طورنا علاقة في البداية عن بعد ثم انتقلت من جنوب كاليفورنيا لأكون أقرب إليه وكانت العلاقة رائعة منذ ذلك الحين، إنه رجل هادئ جدًا، لذلك في البداية عندما تتعرف عليه للتو، فإنه يظل منعزلاً ويراقب محيطه فقط".
وأضافت: "إنه واسع المعرفة ويمكنه إجراء محادثة مع أي شخص يتحدث معه، أنا حقًا أحب ذلك فيه لأنني أعتقد أن الشخص المتعلم والمتحدث جيدًا جذاب للغاية، أحب أنه لطيف ولطيف وشجاع للغاية، أنا أحب جو من الداخل والخارج لأنه رجل مضحك، كان يعرف ما يريده في الحياة وكان ناضجًا جدًا بالنسبة لسنه." وحصل جو على يدين جديدتين ووجه من متبرع مجهول في ديلاوير، وهو أول شخص في العالم ينجو من الجراحة ويقبل كلتا اليدين والوجه.
لقد تم إجراء هذه العملية مرتين من قبل؛ الأولى في باريس عام 2009، ولكن المريضة توفيت بسبب المضاعفات بعد شهر، و في بوسطن عام 2011، تلقت امرأة تعرضت لعضة من شمبانزي، يدين ووجه من نفس المتبرع، ولكن جسدها رفض اليدين وتم إزالتها.
و بفضل العلاج المكثف، بدأ جو يستعيد استقلاليته ببطء، والآن يقود السيارة مرة أخرى.
بعد الحادث الذي غير حياته، يقول جو إنه تعلم بالطريقة الصعبة من هم أصدقاؤه الحقيقيون.
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