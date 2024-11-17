إعلام عبري: سقوط طائرة مسيرة جنوبي تل أبيب

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل /PNN - سقطت طائرة مسيرة، اليوم الأحد، في مدينة يفنه جنوبي تل أبيب، عقب تفعيل الإنذارات لأول مرة في المدينة منذ بداية الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي تعد أبعد نقطة مستهدفة داخل إسرائيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن“طائرة مسيرة سقطت في منطقة مفتوحة في يفنه وشوهد الدخان يتصاعد من المكان”.

فيما أشارت صحيفة“معاريف” العبرية إلى أن الطائرة المسيرة“أُطلقت من جهة الشرق”، في إشارة إلى العراق.

وقال موقع“سروغيم” العبري:“سُمعت صافرات الإنذار في الدقائق الأخيرة في مدن يفنه ونيس تسيونا، نتيجة تسلل طائرة مسيرة”.

وأضاف:“لأول مرة منذ بداية الحرب، تم قبل قليل تفعيل حالة التأهب في يفنه ونيس تسوينا، وهذه هي أبعد نقطة تم فيها إطلاق الإنذارات بسبب تسلل طائرة مسيرة”.



