إعلام عبري: سقوط طائرة مسيرة جنوبي تل أبيب

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل /
PNN - سقطت طائرة مسيرة، اليوم الأحد، في مدينة يفنه جنوبي تل أبيب، عقب تفعيل الإنذارات لأول مرة في المدينة منذ بداية الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي تعد أبعد نقطة مستهدفة داخل إسرائيل.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن“طائرة مسيرة سقطت في منطقة مفتوحة في يفنه وشوهد الدخان يتصاعد من المكان”.
فيما أشارت صحيفة“معاريف” العبرية إلى أن الطائرة المسيرة“أُطلقت من جهة الشرق”، في إشارة إلى العراق.
وقال موقع“سروغيم” العبري:“سُمعت صافرات الإنذار في الدقائق الأخيرة في مدن يفنه ونيس تسيونا، نتيجة تسلل طائرة مسيرة”.
وأضاف:“لأول مرة منذ بداية الحرب، تم قبل قليل تفعيل حالة التأهب في يفنه ونيس تسوينا، وهذه هي أبعد نقطة تم فيها إطلاق الإنذارات بسبب تسلل طائرة مسيرة”.
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