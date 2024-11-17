Sunday, 17 November 2024 05:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إعلام عبري: سقوط طائرة مسيرة جنوبي تل أبيب

11/17/2024 7:09:37 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل /
PNN - سقطت طائرة مسيرة، اليوم الأحد، في مدينة يفنه جنوبي تل أبيب، عقب تفعيل الإنذارات لأول مرة في المدينة منذ بداية الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي تعد أبعد نقطة مستهدفة داخل إسرائيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن“طائرة مسيرة سقطت في منطقة مفتوحة في يفنه وشوهد الدخان يتصاعد من المكان”.
فيما أشارت صحيفة“معاريف” العبرية إلى أن الطائرة المسيرة“أُطلقت من جهة الشرق”، في إشارة إلى العراق.

وقال موقع“سروغيم” العبري:“سُمعت صافرات الإنذار في الدقائق الأخيرة في مدن يفنه ونيس تسيونا، نتيجة تسلل طائرة مسيرة”.
وأضاف:“لأول مرة منذ بداية الحرب، تم قبل قليل تفعيل حالة التأهب في يفنه ونيس تسوينا، وهذه هي أبعد نقطة تم فيها إطلاق الإنذارات بسبب تسلل طائرة مسيرة”.


MENAFN17112024000205011050ID1108894423

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث