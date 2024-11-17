الناصرة: وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية إثر عدم جمع النفايات

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - شارك العشرات من أعضاء جبهة الناصرة، ظهر اليوم الأحد، في وقفة احتجاجية أمام مكاتب وزارة الداخلية في مدينة "نوف هجليل"، إثر عدم قيام بلدية الناصرة بجمع النفايات من أحياء وشوارع المدينة منذ أسابيع، وعدم تلقي المستخدمين رواتبهم منذ نحو ثلاثة أشهر، وعجز البلدية التام عن تقديم أي نوع من الخدمات للأهالي.

ووصل العشرات من ناشطي جبهة الناصرة عند الساعة الثانية عشر ظهرا، إلى باحة مباني وزارة الداخلية وفي مقدمتهم عضو البلدية ومرشح الجبهة لرئاسة البلدية في الانتخابات الماضية، شريف زعبي، ورئيس البلدية الأسبق رامز جرايسي، وهم يحملون لافتات كتبت عليها شعارات تحذر من خطر تراكم النفايات والمكاره البيئية التي تنتشر في كل أحياء المدينة، وأخرى تناشد وزارة الداخلية بضرورة التدخل ووضع حد لهذه الأزمة الخطيرة

تجدر الإشارة إلى أن بلدية الناصرة تعاني منذ أشهر من أزمة مالية خانقة حالت دون تلقي المستخدمين رواتبهم بشكل منتظم، ودون تمكن الائتلاف البلدي من إقرار خطة إشفاء متفق عليها بين البلدية ووزارة الداخلية، وبالتالي فإن وزارة الداخلية ترفض تحويل الميزانيات للبلدية وعجز البلدية يتفاقم والأوضاع تزداد سوءا.

يذكر أن بلدية الناصرة كانت قد أصدرت بيانا أمس أكدت فيه أنه سيتم بدءا من اليوم الأحد استئناف عملية جمع النفايات من شوارع وأحياء المدينة.