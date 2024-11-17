الناصرة: وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية إثر عدم جمع النفايات

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN - شارك العشرات من أعضاء جبهة الناصرة، ظهر اليوم الأحد، في وقفة احتجاجية أمام مكاتب وزارة الداخلية في مدينة "نوف هجليل"، إثر عدم قيام بلدية الناصرة بجمع النفايات من أحياء وشوارع المدينة منذ أسابيع، وعدم تلقي المستخدمين رواتبهم منذ نحو ثلاثة أشهر، وعجز البلدية التام عن تقديم أي نوع من الخدمات للأهالي.
ووصل العشرات من ناشطي جبهة الناصرة عند الساعة الثانية عشر ظهرا، إلى باحة مباني وزارة الداخلية وفي مقدمتهم عضو البلدية ومرشح الجبهة لرئاسة البلدية في الانتخابات الماضية، شريف زعبي، ورئيس البلدية الأسبق رامز جرايسي، وهم يحملون لافتات كتبت عليها شعارات تحذر من خطر تراكم النفايات والمكاره البيئية التي تنتشر في كل أحياء المدينة، وأخرى تناشد وزارة الداخلية بضرورة التدخل ووضع حد لهذه الأزمة الخطيرة
تجدر الإشارة إلى أن بلدية الناصرة تعاني منذ أشهر من أزمة مالية خانقة حالت دون تلقي المستخدمين رواتبهم بشكل منتظم، ودون تمكن الائتلاف البلدي من إقرار خطة إشفاء متفق عليها بين البلدية ووزارة الداخلية، وبالتالي فإن وزارة الداخلية ترفض تحويل الميزانيات للبلدية وعجز البلدية يتفاقم والأوضاع تزداد سوءا.
يذكر أن بلدية الناصرة كانت قد أصدرت بيانا أمس أكدت فيه أنه سيتم بدءا من اليوم الأحد استئناف عملية جمع النفايات من شوارع وأحياء المدينة.
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