ضغوط يمينية على كاتس لتغيير قيادات الجيش ذات التوجهات اليسارية

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN- ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن الأحزاب اليمينية في إسرائيل تضغط على وزير
الجيش يسرائيل كاتس، لإجراء تغييرات في قيادات الجيش، خاصة في ملفين رئيسين هما إذاعة الجيش وحركة التعيينات.
وبحسب الصحيفة، ترى مصادر يمينية أن إذاعة جيش الاحتلال تتسم بتوجهات يسارية، وطالبت بتعيين قائد جديد لها أو تحويلها إلى منصة عسكرية بحتة.
كما انتقدوا التعيينات في عهد الوزير السابق
يوآف غالانت، لعدم ترقية ضباط يمينيين، عادِّين أن بعض الضباط لم يتم ترقيتهم بسبب ميولهم السياسية.
وأضافت الصحيفة أن مصادر يمينية إسرائيلية ادعت أنه خلال فترة تولي الليكودي غالانت منصب وزير الجيش، لم يحافظ الجيش الإسرائيلي على توازن ملحوظ في تغطيته السياسية، وأن الإذاعة العسكرية كانت ذات توجه يساري صارخ، ويتوقعون أن تجري القيادات تغييرًا في هذا الوضع.
وشددت المصادر اليمينية الإسرائيلية على أنه إذا لم يحدث تغيير في التغطية السياسية لإذاعة "غالاي تساهل" أو موجات الجيش الإسرائيلي، فيجب على وزير الجيش أن يقرر ما إذا كان سيتم تعيين قائد جديد لها أو تحويلها إلى محطة عسكرية بحتة، تتعامل حصرًا مع شؤون الجيش والجنود ولا تتدخل في الشؤون السياسية والجارية.
وذكرت الصحيفة أن رئيس شعبة شؤون الموظفين (Ach)، يانيف أسور، الذي يُنظر إليه على أنه يميني، لا يبدو أنه تمت ترقيته إلى أعلى الرتب في الجيش الإسرائيلي بسبب المواقف السياسية.
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