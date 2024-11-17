ضغوط يمينية على كاتس لتغيير قيادات الجيش ذات التوجهات اليسارية

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن الأحزاب اليمينية في إسرائيل تضغط على الجيش يسرائيل كاتس، لإجراء تغييرات في قيادات الجيش، خاصة في ملفين رئيسين هما إذاعة الجيش وحركة التعيينات.

وبحسب الصحيفة، ترى مصادر يمينية أن إذاعة جيش الاحتلال تتسم بتوجهات يسارية، وطالبت بتعيين قائد جديد لها أو تحويلها إلى منصة عسكرية بحتة.

كما انتقدوا التعيينات في عهد الوزير السابق

يوآف غالانت، لعدم ترقية ضباط يمينيين، عادِّين أن بعض الضباط لم يتم ترقيتهم بسبب ميولهم السياسية.

وأضافت الصحيفة أن مصادر يمينية إسرائيلية ادعت أنه خلال فترة تولي الليكودي غالانت منصب وزير الجيش، لم يحافظ الجيش الإسرائيلي على توازن ملحوظ في تغطيته السياسية، وأن الإذاعة العسكرية كانت ذات توجه يساري صارخ، ويتوقعون أن تجري القيادات تغييرًا في هذا الوضع.

وشددت المصادر اليمينية الإسرائيلية على أنه إذا لم يحدث تغيير في التغطية السياسية لإذاعة "غالاي تساهل" أو موجات الجيش الإسرائيلي، فيجب على وزير الجيش أن يقرر ما إذا كان سيتم تعيين قائد جديد لها أو تحويلها إلى محطة عسكرية بحتة، تتعامل حصرًا مع شؤون الجيش والجنود ولا تتدخل في الشؤون السياسية والجارية.

وذكرت الصحيفة أن رئيس شعبة شؤون الموظفين (Ach)، يانيف أسور، الذي يُنظر إليه على أنه يميني، لا يبدو أنه تمت ترقيته إلى أعلى الرتب في الجيش الإسرائيلي بسبب المواقف السياسية.



