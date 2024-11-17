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رويترز: غارة إسرائيلية تغتال مسؤول الإعلام في حزب الله

11/17/2024 7:09:35 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- قال مصدران أمنيان لبنانيان، إن غارة إسرائيلية على منطقة مكتظة بالسكان في بيروت اليوم الأحد، أسفرت عن استشهاد محمد عفيف، مسؤول العلاقات الإعلامية في“حزب الله”.

وأصابت الغارة حياً لجأ إليه كثير من النازحين من الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما استهدفت غارة إسرائيلية منطقة رأس النبع القريبة من السفارة الفرنسية قرب وسط بيروت، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، فيما أفاد مصدر أمني بأنها استهدفت مكتب حزب البعث فيها.

وأوردت الوكالة الوطنية أنّ“العدو نفذ غارة على رأس النبع”، فيما أفاد مصدر أمني، بأنّ الغارة استهدفت“شقّة تضم مركز حزب البعث” في بيروت.

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