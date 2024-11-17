إصابات بالاختناق اثر اعتداء الاحتلال على طلبة مدارس الخضر

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم / PNN - اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على طلبة مدارس
الخضر جنوب بيت لحم، خلال اقتحامها البلدة.
وأفاد مصدر محلي، بأن قوات الاحتلال تمركزت عند منطقة "التل" في البلدة القديمة حيث يقع مجمع المدارس، واطلقت قنابل الغاز والصوت، تجاه الطلبة اثناء مغادرتهم مدارسهم، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بحالات اختناق.
وأضاف المصدر، أن قوات الاحتلال لاحقت الطلبة على طول امتداد الشارع الرئيس الموصل لمنطقة "البوابة" وداخل الاحياء.
يشار الى أن عددا من الطالبات أصبن اليوم، بحالات اختناق، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر، وإطلاق قنابل الغاز السام صوب طالبات مدرسة الخضر الأساسية، أثناء دخولهن المدرسة.
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