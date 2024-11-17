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إصابات بالاختناق اثر اعتداء الاحتلال على طلبة مدارس الخضر

11/17/2024 7:09:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN - اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على طلبة مدارس الخضر جنوب بيت لحم، خلال اقتحامها البلدة.

وأفاد مصدر محلي، بأن قوات الاحتلال تمركزت عند منطقة "التل" في البلدة القديمة حيث يقع مجمع المدارس، واطلقت قنابل الغاز والصوت، تجاه الطلبة اثناء مغادرتهم مدارسهم، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وأضاف المصدر، أن قوات الاحتلال لاحقت الطلبة على طول امتداد الشارع الرئيس الموصل لمنطقة "البوابة" وداخل الاحياء.

يشار الى أن عددا من الطالبات أصبن اليوم، بحالات اختناق، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر، وإطلاق قنابل الغاز السام صوب طالبات مدرسة الخضر الأساسية، أثناء دخولهن المدرسة.

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