لائحة الأجور الطبية تدخل حيز التنفيذ .. استمع

MENAFN - Amman Net) دخلت لائحة الأجور الطبية 2024 يوم أمس السبت، حيز التنفيذ بحسب الجمعيات الطبية المنبثقة عن نقابة الأطباء ولجانها الفرعية في المحافظات.

و أكدت نقابة الأطباء الأردنية أن الأطباء بدأوا بتطبيق تعليمات النقابة المتعلقة بمعالجة المرضى المؤمنين لدى الجهات التأمينية و ملتزمون بها.

و لقي هذا الخبر تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي

حيث علق فراس : الطب مهنة إنسانية ١٠٠٪؜ أما انه في بعض الاطباء ماخذينها تجارة فهذا من بعض الاطباء وهم قلة، الطبيب كمان عليه مصاريف كبيرة من عيادة ومتطلباتها وغيره من ضريبة و مصاريف يومية ... فالعدل واجب للجهتين، وربنا يسلم الكل ما يلزمكم زيارتنا

و قال عبدالإله : نقابة الأطباء..المفروض انكم عايشين مع الشعب..رفع الأجور مطلب مشروع ولكن وضع الشعب لا يحتمل! أنتم أصحاب رسالة إنسانية وليست مادية

و أضاف كنان : صارة مهنة تجارة وانعدمت الانسانية، من وين الله بدو يرحمنا اذا احنا مش عم نرحم بعض

ياخسارة...

و علق رعد : هل شركات التأمين متفقة على لائحة الأجور الجديدة؟؟

و قال عمار : طيب ممتاز هيك، هسه ارفعوا الأجور بنفس النسبة للجميع عشان يكون الوضع مناسب للجميع

و أضاف أبو عبدالله: مستعد ادفع الكشفية المطلوبة ولكن للاسف الشديد لا نستفيد من الدكاترة بسبب قلة الخبرة لديهم وهذا والله ستحاسب امام الله النقابة والذي وضع القانون بهذه الاسعار المجحفه لازم يكون في انسانية للفقراء والمحتاجين اللي ما بقدر يدفع هيك كشفيات ..

و أعلن نقيب الأطباء زياد الزعبي أن الحد الأدنى لكشفية طبيب الاختصاص 15 دينارا والطبيب العام 10 دنانير.

و أكد الزعبي بعد امتناع أطباء عن معالجة مرضى من خلال نماذج شركات التأمين، أن "الأطباء سيعالجون المرضى ممن لا يستطيعون دفع أموال مجانا".

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي لهذا اليوم.