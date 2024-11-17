لائحة الأجور الطبية تدخل حيز التنفيذ .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) دخلت لائحة الأجور الطبية 2024 يوم أمس السبت، حيز التنفيذ بحسب الجمعيات الطبية المنبثقة عن نقابة الأطباء ولجانها الفرعية في المحافظات.
و أكدت نقابة الأطباء الأردنية أن الأطباء بدأوا بتطبيق تعليمات النقابة المتعلقة بمعالجة المرضى المؤمنين لدى الجهات التأمينية و ملتزمون بها.
و لقي هذا الخبر تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي
حيث علق فراس : الطب مهنة إنسانية ١٠٠٪ أما انه في بعض الاطباء ماخذينها تجارة فهذا من بعض الاطباء وهم قلة، الطبيب كمان عليه مصاريف كبيرة من عيادة ومتطلباتها وغيره من ضريبة و مصاريف يومية ... فالعدل واجب للجهتين، وربنا يسلم الكل ما يلزمكم زيارتنا
و قال عبدالإله : نقابة الأطباء..المفروض انكم عايشين مع الشعب..رفع الأجور مطلب مشروع ولكن وضع الشعب لا يحتمل! أنتم أصحاب رسالة إنسانية وليست مادية
و أضاف كنان : صارة مهنة تجارة وانعدمت الانسانية، من وين الله بدو يرحمنا اذا احنا مش عم نرحم بعض
ياخسارة...
و علق رعد : هل شركات التأمين متفقة على لائحة الأجور الجديدة؟؟
و قال عمار : طيب ممتاز هيك، هسه ارفعوا الأجور بنفس النسبة للجميع عشان يكون الوضع مناسب للجميع
و أضاف أبو عبدالله: مستعد ادفع الكشفية المطلوبة ولكن للاسف الشديد لا نستفيد من الدكاترة بسبب قلة الخبرة لديهم وهذا والله ستحاسب امام الله النقابة والذي وضع القانون بهذه الاسعار المجحفه لازم يكون في انسانية للفقراء والمحتاجين اللي ما بقدر يدفع هيك كشفيات ..
و أعلن نقيب الأطباء زياد الزعبي أن الحد الأدنى لكشفية طبيب الاختصاص 15 دينارا والطبيب العام 10 دنانير.
و أكد الزعبي بعد امتناع أطباء عن معالجة مرضى من خلال نماذج شركات التأمين، أن "الأطباء سيعالجون المرضى ممن لا يستطيعون دفع أموال مجانا".
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي لهذا اليوم.
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