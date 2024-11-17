الملصق الفلسطيني.. عودة إلى الواجهة لفضح جرائم الإبادة في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من نجود قاسم (تحقيق مصور)
رام الله - 17 - 11 (كونا) -- في ضوء التحولات والتغيرات الدراماتيكية التي شهدتها القضية الفلسطينية عادت ثقافة الملصق السياسي إلى الواجهة مرة أخرى لتسلط الضوء هذه المرة على جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وفي معرض يقيمه (غاليري زاوية) بمركز (خليل السكاكيني) الثقافي بمدينة (رام الله) تحت عنوان (ملصقات من أجل غزة) حافظ الملصق السياسي الفلسطيني على طبيعته البسيطة ورسالته الواضحة التي تصل إلى الجمهور بشكل مباشر من خلال الحدث الثقافي الذي يستمر حتى الرابع من ديسمبر المقبل بمشاركة 26 فنانا من فلسطين والعالم بينهم أربعة من قطاع غزة تعيش عائلاتهم تحت قصف الاحتلال في القطاع.
واستخدم الفنانون في تجسيد اللوحات المعبرة عن الملصقات الفلسطينية مواد عديدة من الرسم بالألوان الأكريلك والأحبار والفحم إلى جانب استخدام الصور الأرشيفية والكولاج والطباعة وتقنيات التصميم الرقمي.
ومر الملصق الفلسطيني بعصر ذهبي في الفترة الممتدة من أوائل ستينيات القرن العشرين حتى 1982 وهي الفترة التي شهدت عودة انبثاق الهوية الفلسطينية بعد إخفاق النكبة وتعبئة الجهود الدولية من أجل دعم الثورة الفلسطينية. (النهاية) ن ق / ط م ا
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