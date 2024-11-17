الملصق الفلسطيني.. عودة إلى الواجهة لفضح جرائم الإبادة في غزة

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من نجود قاسم (تحقيق مصور)

رام الله - 17 - 11 (كونا) -- في ضوء التحولات والتغيرات الدراماتيكية التي شهدتها القضية الفلسطينية عادت ثقافة الملصق السياسي إلى الواجهة مرة أخرى لتسلط الضوء هذه المرة على جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وفي يقيمه (غاليري زاوية) بمركز (خليل السكاكيني) الثقافي بمدينة (رام الله) تحت عنوان (ملصقات من أجل غزة) حافظ الملصق السياسي الفلسطيني على طبيعته البسيطة ورسالته الواضحة التي تصل إلى الجمهور بشكل مباشر من خلال الحدث الثقافي الذي يستمر حتى الرابع من ديسمبر المقبل بمشاركة 26 فنانا من فلسطين والعالم بينهم أربعة من قطاع غزة تعيش عائلاتهم تحت قصف الاحتلال في القطاع.

واستخدم الفنانون في تجسيد اللوحات المعبرة عن الملصقات الفلسطينية مواد عديدة من الرسم بالألوان الأكريلك والأحبار والفحم إلى جانب استخدام الصور الأرشيفية والكولاج والطباعة وتقنيات التصميم الرقمي.

ومر الملصق الفلسطيني بعصر ذهبي في الفترة الممتدة من أوائل ستينيات القرن العشرين حتى 1982 وهي الفترة التي شهدت عودة انبثاق الهوية الفلسطينية بعد إخفاق النكبة وتعبئة الجهود الدولية من أجل دعم الثورة الفلسطينية. (النهاية) ن ق / ط م ا