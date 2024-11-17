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مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية يطلق برنامجه التدريبي (الترجمة الصحفية)

11/17/2024 4:36:58 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 11 (كونا) -- أطلق مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية اليوم الأحد برنامجه التدريبي (الترجمة الصحفية) بمشاركة عدد من منتسبي وكالات الأنباء الكويتية (كونا) والسعودية (واس) والقطرية (قنا) والهيئة العامة للشباب الكويتية.
ويتناول البرنامج الذي تقدمه مدير التحرير في وكالة الأنباء الكويتية (كونا) شروق صادقي الترجمة من اللغة العربية إلى الإنجليزية وأنواع الترجمة وأهمية مصداقية المترجم.
كذلك يتطرق البرنامج التدريبي الذي يعتمد المنهجين النظري والعملي ويستمر خمسة أيام إلى أهمية الترجمة وأساسيات الترجمة والأخطاء الشائعة في الترجمة علاوة على أهداف الترجمة من العربية إلى الإنجليزية والجمهور المستهدف.
ويعتبر مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية الذي أسس في ديسمبر 1995 من أهم مراكز التدريب الإعلامية وقدم مئات برامج التدريب في مجالات إعلامية مختلفة ويهدف إلى تطوير القدرات والإمكانيات الشخصية الإعلامية والارتقاء بالعمل الإعلامي المهني. (النهاية)

م د م




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