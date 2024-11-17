مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية يطلق برنامجه التدريبي (الترجمة الصحفية)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 17 - 11 (كونا) -- أطلق مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية اليوم الأحد برنامجه التدريبي (الترجمة الصحفية) بمشاركة عدد من منتسبي وكالات الأنباء الكويتية (كونا) والسعودية (واس) والقطرية (قنا) والهيئة العامة للشباب الكويتية.
ويتناول البرنامج الذي تقدمه مدير التحرير في وكالة الأنباء الكويتية (كونا) شروق صادقي الترجمة من اللغة العربية إلى الإنجليزية وأنواع الترجمة وأهمية مصداقية المترجم.
كذلك يتطرق البرنامج التدريبي الذي يعتمد المنهجين النظري والعملي ويستمر خمسة أيام إلى أهمية الترجمة وأساسيات الترجمة والأخطاء الشائعة في الترجمة علاوة على أهداف الترجمة من العربية إلى الإنجليزية والجمهور المستهدف.
ويعتبر مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية الذي أسس في ديسمبر 1995 من أهم مراكز التدريب الإعلامية وقدم مئات برامج التدريب في مجالات إعلامية مختلفة ويهدف إلى تطوير القدرات والإمكانيات الشخصية الإعلامية والارتقاء بالعمل الإعلامي المهني. (النهاية)
م د م
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