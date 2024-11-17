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استشهاد 70 فلسطينيا في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة

11/17/2024 4:36:58 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 17 - 11 (كونا) -- استشهد 70 فلسطينيا على الأقل وفقد عدد آخر تحت الأنقاض إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مشروع (بيت لاهيا) شمال قطاع غزة ومخيم (البريج) وسط القطاع.
وقال المتحدث باسم سلطات الدفاع المدني في غزة محمود بصل في تصريح مقتضب إن طواقم الدفاع المدني تلقت مناشدات من سكان منزل قصفه جيش الاحتلال في مشروع (بيت لاهيا) ما أدى إلى استشهاد 50 فلسطينيا على الأقل كانوا قد نزحوا الى هذا المنزل فيما لم تتمكن الطواقم الطبية من الوصول إلى المكان.
وفي سياق متصل استشهد 20 فلسطينيا إثر قصف بالمدفعية ومن طائرات الاحتلال بعد توغل لآلياته في مخيم (البريج) وسط قطاع غزة.
كما شهد مخيم (النصيرات) المقابل لمخيم (البريج) قصفا عنيفا في إطار توسيع جيش الاحتلال محور (نتساريم) الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه. (النهاية)

و ا ب / ن ع ع




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