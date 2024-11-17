استشهاد 70 فلسطينيا في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
غزة - 17 - 11 (كونا) -- استشهد 70 فلسطينيا على الأقل وفقد عدد آخر تحت الأنقاض إثر قصف
للاحتلال الإسرائيلي استهدف مشروع (بيت لاهيا) شمال قطاع غزة ومخيم (البريج) وسط القطاع.
وقال المتحدث باسم سلطات الدفاع المدني في غزة محمود بصل في تصريح مقتضب إن طواقم الدفاع المدني تلقت مناشدات من سكان منزل قصفه جيش الاحتلال في مشروع (بيت لاهيا) ما أدى إلى استشهاد 50 فلسطينيا على الأقل كانوا قد نزحوا الى هذا المنزل فيما لم تتمكن الطواقم الطبية من الوصول إلى المكان.
وفي سياق متصل استشهد 20 فلسطينيا إثر قصف بالمدفعية ومن طائرات الاحتلال بعد توغل لآلياته في مخيم (البريج) وسط قطاع غزة.
كما شهد مخيم (النصيرات) المقابل لمخيم (البريج) قصفا عنيفا في إطار توسيع جيش الاحتلال محور (نتساريم) الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه. (النهاية)
و ا ب / ن ع ع
MENAFN17112024000071011013ID1108894173
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