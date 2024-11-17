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وزير الاتصالات يبحث مع سفير إسبانيا تعزيز التعاون بالمشاريع الرقمية والتكنولوجية

11/17/2024 4:36:58 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 11 (كونا) -- استقبل وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر سفير مملكة إسبانيا لدى البلاد مانويل غمايو حيث بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بالمشاريع الرقمية والتكنولوجية.
وقال الوزير العمر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن الجانبين تطرقا إلى سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية إضافة إلى استعراض أبرز المشاريع المستقبلية التي يمكن أن تسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي في البلدين.
وأكد حرص دولة الكويت على تعزيز العلاقات مع مملكة إسبانيا والاستفادة من خبراتها في مجالات الابتكار والتكنولوجيا مشيرا إلى مشاركة الكويت أخيرا في مؤتمر برشلونة السنوي للاتصالات وأهمية تبادل المعرفة والخبرات بين البلدين.
من جانبه أعرب السفير مانويل غمايو عن تطلعه إلى تعزيز الشراكة مع دولة الكويت مشيدا بالتطورات التي يشهدها قطاع الاتصالات.(النهاية)

ف ه / ه ث




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