وزير الاتصالات يبحث مع سفير إسبانيا تعزيز التعاون بالمشاريع الرقمية والتكنولوجية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 17 - 11 (كونا) -- استقبل وزير
الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر سفير مملكة إسبانيا لدى البلاد مانويل غمايو حيث بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بالمشاريع الرقمية والتكنولوجية.
وقال الوزير العمر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن الجانبين تطرقا إلى سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية إضافة إلى استعراض أبرز المشاريع المستقبلية التي يمكن أن تسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي في البلدين.
وأكد حرص دولة الكويت على تعزيز العلاقات مع مملكة إسبانيا والاستفادة من خبراتها في مجالات الابتكار والتكنولوجيا مشيرا إلى مشاركة الكويت أخيرا في مؤتمر برشلونة السنوي للاتصالات وأهمية تبادل المعرفة والخبرات بين البلدين.
من جانبه أعرب السفير مانويل غمايو عن تطلعه إلى تعزيز الشراكة مع دولة الكويت مشيدا بالتطورات التي يشهدها قطاع الاتصالات.(النهاية)
ف ه / ه ث
MENAFN17112024000071011013ID1108894172
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