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(الوطني للثقافة): اكتشاف فناء وورشة صناعة الخرز في الصبية شمال الكويت يعود لثقافة العبيد قبل 7700 سنة

11/17/2024 4:36:58 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 11 (كونا) -- أعلن الأمين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف بالتكليف بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد بن رضا أن فريق البعثة الكويتية البولندية اكتشف في موقع (بحرة 1) وهو مستوطنة ما قبل التاريخ تقع بصحراء الصبية شمال الكويت ما يحتمل أن يكون فناء أو ورشة لصناعة الحلي والزينة المصنوعة من الأصداف تعود إلى ثقافة العبيد قبل 7700 سنة.
وقال بن رضا في بيان صحفي صادر عن المجلس الوطني للثقافة اليوم الأحد إن فريق البعثة عثر خلال موسمه الحالي على العديد من تلك الحلي أمام مساكن (ثقافة العبيد) التي تم التنقيب عليها في مواسم مختلفة إضافة الى العديد من الفخاريات التي تعود لأكثر من 7000 سنة كذلك على رأس صغير لآدمي مصنوع من الطين يعد الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي.
وذكر أن المجلس بدأ هذا الموسم إشراك قطاعات مختلفة للتعاون مع البعثات الأثرية في الكويت وتحديدا بين جامعة الكويت والبعثة البولندية لاستخدام أجهزة مختبرية حديثة للإجابة عن تساؤلات مصدر المواد الأصلية المستخدمة في الموقع كذلك أنواع النباتات والبيئة القديمة.
من جانبه قال أستاذ الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة الكويت الدكتور حسن أشكناني وفق البيان إن اكتشاف الرأس الآدمي الذي يعود إلى 7700 - 7500 سنة يعتبر من أهم الاكتشافات الأكثر إثارة للإعجاب في هذا الموسم من التنقيب الأثري.
وأضاف أشكناني أن الرأس الذي تم العثور عليه والمصنوع من الطين يتميز بالدقة وبجمجمة مستطيلة وعينين مائلتين وأنف مسطح وهي سمة مميزة للتماثيل الصغيرة من (ثقافة العبيد) وتم العثور على تماثيل من هذا النوع في سياقات قبرية ومنزلية في بلاد ما بين النهرين لكن هذا الاكتشاف في موقع (بحرة 1) إضافة الى الورشة يعطي تصورا أعمق لتطور ثقافة الإنسان في العصر الحجري الحديث.
من ناحيته أكد المدير المشارك للبعثة الأثرية الكويتية - البولندية البروفيسور بيوتر بيلينسكي أن وجود تلك الآثار المكتشفة في موقع (بحرة 1) يطرح أسئلة مثيرة للاهتمام حول غرضها والقيمة الرمزية أو ربما الطقسية التي كانت تحملها لشعب هذا المجتمع القديم.
في السياق أشار البيان إلى أنه من بين الاكتشافات المحورية الأخرى في (بحرة 1) أدلة على إنتاج الفخار المحلي وقد تم التعرف على نوعين من الفخار في الموقع هما (فخار عبيد مستورد) ونوع معروف باسم (الفخار الأحمر الخشن).
وأضاف البيان أن هذا النوع من الفخار يعتبر منتجا محليا في منطقة الخليج وأن هذا الاكتشاف بما في ذلك وعاء من الطين غير المحروق علاوة على التحليلات العلمية التي أجريت تحت إشراف البروفيسورة آنا سموجورزيوسكا تشكل دليلا في المجمل قاطعا على أن (بحرة 1) هو أقدم موقع معروف لإنتاج الفخار في الخليج مما يثبت تطور هذه المستوطنة القديمة.
وأشار إلى أن البعثة الأثرية الكويتية -البولندية قد استأنفت عملها في موقع (بحرة 1) الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 5700 سنة قبل الميلاد ويعرف بأنه أقدم وأكبر مستوطنة معروفة في شبه الجزيرة العربية من فترة (العبيد) ويعد الموقع منذ عام 2009 نقطة محورية للبحث الأثري بفضل التعاون بين المجلس الوطني للثقافة الكويتي والمركز البولندي لآثار البحر الأبيض المتوسط في جامعة (وارسو). (النهاية)

م د م




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