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سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى سلطان عمان بالعيد الوطني لبلاده

11/17/2024 4:36:58 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 11 (كونا) -- بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين للعيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة.
كما أعرب سموه حفظه الله عن بالغ اعتزازه برسوخ أواصر العلاقات الأخوية والتاريخية الوطيدة التي تجمع دولة الكويت وسلطان عمان الشقيقة وبالإنجازات الحضارية البارزة وبالنهضة التنموية الشاملة لكافة المجالات والتي حققها البلد الشقيق في عهد جلالته الميمون.
متمنيا سموه رعاه الله لجلالته موفور الصحة وتمام العافية ولسلطنة عمان الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته. (النهاية)

ن و ف




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