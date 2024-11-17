سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى سلطان عمان بالعيد الوطني لبلاده

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 17 - 11 (كونا) -- بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين للعيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة.
كما أعرب سموه حفظه الله عن بالغ اعتزازه برسوخ أواصر العلاقات الأخوية والتاريخية الوطيدة التي تجمع دولة الكويت وسلطان عمان الشقيقة وبالإنجازات الحضارية البارزة وبالنهضة التنموية الشاملة لكافة المجالات والتي حققها البلد الشقيق في عهد جلالته الميمون.
متمنيا سموه رعاه الله لجلالته موفور الصحة وتمام العافية ولسلطنة عمان الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته. (النهاية)
ن و ف
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