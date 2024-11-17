بريطانيا تقدم 142 مليون دولار لإغاثة الشعب السوداني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 17 - 11 (كونا) -- أعلنت بريطانيا اليوم الأحد تقديم مساعدة مالية بقيمة 113 مليون جنيه إسترليني (142 مليون دولار) لإغاثة الشعب السوداني واللاجئين السودانيين في دول الجوار.
وأكدت وزارة الخارجية البريطانية في بيان صحفي أن المساعدات ستسمح بتخفيف آثار الحرب على حوالي 600 ألف شخص داخل السودان و700 ألف آخرين نزحوا إلى تشاد ودولة جنوب السودان.
وأوضح البيان أن هيئات أممية ومنظمات إغاثية دولية ستتكفل بصرف الإعانات لتوفير الغذاء والماء والصرف الصحي إضافة إلى المأوى والرعاية صحية ومبالغ مالية.
وأشار إلى أنه "بعد 18 شهرا من الصراع الخطر يواجه السودان أسوأ أزمة إنسانية في العقد الحالي إذ يعاني أكثر من 500 ألف شخص في (دارفور) المجاعة كما نزح أكثر من 11 مليون شخص وأصبح 25 مليونا آخرين في حاجة ماسة إلى المساعدات".
على صعيد متصل أكد البيان أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي سيدعو خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي غدا الاثنين القوات المسلحة السودانية إلى إبقاء معبر (أدري) الحدودي الحيوي مفتوحا إلى "أجل غير مسمى" وإزالة القيود التي تحد من دخول المساعدات بالكمية الكافية.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل من العام الماضي صراعا مسلحا عنيفا بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني والمجموعات المتحالفة مع كل منهما. (النهاية)
م ر ن / ش م ع
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