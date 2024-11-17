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بريطانيا تقدم 142 مليون دولار لإغاثة الشعب السوداني

11/17/2024 4:36:58 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 17 - 11 (كونا) -- أعلنت بريطانيا اليوم الأحد تقديم مساعدة مالية بقيمة 113 مليون جنيه إسترليني (142 مليون دولار) لإغاثة الشعب السوداني واللاجئين السودانيين في دول الجوار.
وأكدت وزارة الخارجية البريطانية في بيان صحفي أن المساعدات ستسمح بتخفيف آثار الحرب على حوالي 600 ألف شخص داخل السودان و700 ألف آخرين نزحوا إلى تشاد ودولة جنوب السودان.
وأوضح البيان أن هيئات أممية ومنظمات إغاثية دولية ستتكفل بصرف الإعانات لتوفير الغذاء والماء والصرف الصحي إضافة إلى المأوى والرعاية صحية ومبالغ مالية.
وأشار إلى أنه "بعد 18 شهرا من الصراع الخطر يواجه السودان أسوأ أزمة إنسانية في العقد الحالي إذ يعاني أكثر من 500 ألف شخص في (دارفور) المجاعة كما نزح أكثر من 11 مليون شخص وأصبح 25 مليونا آخرين في حاجة ماسة إلى المساعدات".
على صعيد متصل أكد البيان أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي سيدعو خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي غدا الاثنين القوات المسلحة السودانية إلى إبقاء معبر (أدري) الحدودي الحيوي مفتوحا إلى "أجل غير مسمى" وإزالة القيود التي تحد من دخول المساعدات بالكمية الكافية.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل من العام الماضي صراعا مسلحا عنيفا بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني والمجموعات المتحالفة مع كل منهما. (النهاية)

م ر ن / ش م ع




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