سمو ولي العهد يبعث ببرقية تهنئة إلى سلطان عمان بالعيد الوطني لبلاده

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 17 - 11 (كونا) -- بعث سمو ولي العهد
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين للعيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة.
وراجيا سموه لجلالته دوام الصحة وتمام العافية ولسلطنة عمان وشعبها الشقيق كل التقدم والنماء في ظل القيادة الرشيدة لجلالته. (النهاية)
ن و ف
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