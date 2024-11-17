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سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد

11/17/2024 4:36:58 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 11 (كونا) -- استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر السيف صباح اليوم سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وذلك بعد أن ترأس سموه وفد دولة الكويت المشارك في القمة العربية والإسلامية غير العادية والتي عقدت بالعاصمة الرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وترأس وفد دولة الكويت في القمة العالمية للعمل المناخي (COP 29) والتي عقدت بالعاصمة باكو في جمهورية أذربيجان الصديقة. (النهاية)

ت م




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