Sunday, 17 November 2024 05:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


760 طلبا للاستفادة من هاكاثون الريادة

11/17/2024 4:35:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






عمان– أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أمس، أنها استقبلت 760 طلبا من شباب أردنيين من مختلف المحافظات للمشاركة في مشروع "هاكاثون الريادة"، الذي أطلقته الوزارة قبل أشهر عدة.
وأوضحت الوزارة في ردها على أسئلة "الغد"، أن العدد أصبح بعد "الغربلة" بما يتوافق مع شروط الاشتراك والمنافسة في الهاكاثون، 450 طلبا في إطار المرحلة الثانية من المشروع الذي يهدف إلى اختيار شركات ناشئة أردنية ابتكرت حلولا ريادية في أربعة قطاعات رئيسية: تكنولوجيا التعليم، تكنولوجيا الزراعة، السياحة، والطاقة المتجددة، والالتزام بدعمها لتتمكن من التحول إلى مشاريع اقتصادية.
وبينت الوزارة، أن الشركات التي تم قبولها دخلت في المرحلة الثانية من الهاكاثون وهي مرحلة مخيم تدريبي تمتد حتى نهاية العام الحالي، ليجري بعدها إدخالها في مرحلة عروض لاختيار 100 شركة ناشئة منها سيجري تقديم الدعم إليها ومساعدتها في التحول إلى مشروع اقتصادي مؤثر قادر على النمو والتطور.

MENAFN17112024000072011014ID1108894139

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث