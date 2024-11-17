760 طلبا للاستفادة من هاكاثون الريادة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين
عمان– أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أمس، أنها استقبلت 760 طلبا من شباب أردنيين من مختلف المحافظات للمشاركة في مشروع "هاكاثون الريادة"، الذي أطلقته الوزارة قبل أشهر عدة.
وأوضحت الوزارة في ردها على أسئلة "الغد"، أن العدد أصبح بعد "الغربلة" بما يتوافق مع شروط الاشتراك والمنافسة في الهاكاثون، 450 طلبا في إطار المرحلة الثانية من المشروع الذي يهدف إلى اختيار شركات ناشئة أردنية ابتكرت حلولا ريادية في أربعة قطاعات رئيسية: تكنولوجيا
التعليم، تكنولوجيا الزراعة، السياحة، والطاقة المتجددة، والالتزام بدعمها لتتمكن من التحول إلى مشاريع اقتصادية.
وبينت الوزارة، أن الشركات التي تم قبولها دخلت في المرحلة الثانية من الهاكاثون وهي مرحلة مخيم تدريبي تمتد حتى نهاية العام الحالي، ليجري بعدها إدخالها في مرحلة عروض لاختيار 100 شركة ناشئة منها سيجري تقديم الدعم إليها ومساعدتها في التحول إلى مشروع اقتصادي مؤثر قادر على النمو والتطور.
MENAFN17112024000072011014ID1108894139
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.