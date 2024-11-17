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أسعار الخضار والفواكه اليوم

11/17/2024 4:35:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3426 طنا، منها 2222 طن خضار، و946 طن فواكه، و257 طنا من الورقيات.


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20 و30 قرشا، والبصل الناشف 25 و35 قرشا، والبطاطا 40 و70 قرشا، والبندورة 15 و35 قرشا، والجزر 25 و35 قرشا، والخيار 10 و25 قرشا، والزهرة 15و30 قرشا، والليمون 25 و40 قرشا، والموز البلدي 35 و65 قرشا.


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