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البنك الأهلي الأردني يرعى إطلاق برنامج أنا قادر بالتعاون مع مبادرتي همة ولمة ومدرستي

11/17/2024 4:35:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمّان، تشرين الثاني 2024: وقع البنك الأهلي الأردني اتفاقية رعاية جديدة مع مبادرة "همة ولمة" التطوعية وبالتعاون مع "مبادرة مدرستي"، إحدى مبادرات جلالة الملكة رانيا العبدالله، لإطلاق البرنامج التعليمي "أنا قادر" الذي يهدف إلى توعية الطلبة بقضايا بيئية ووطنية.
ويمثل "أنا قادر" برنامجًا تعليميًا مبتكرًا تشرف عليه السيدة غادة المعشر بالتعاون مع مبادرة "همة ولمة" التي تعمل على رفع الوعي المجتمعي بطرق مختلفة لتغيير سلوك التخلص العشوائي من النفايات لأردنّ أنظف وأردنّ أخضر. ويشمل البرنامج جلسات تعليمية تفاعلية على مدى اثني عشر أسبوعًا، بواقع جلستين أسبوعيًا، مستهدفًا الفئة العمرية بين 10 و12 عامًا. ويسعى البرنامج إلى رفع وعي الطلبة بالآثار المترتبة على انتشار "النفايات" بوصفها قضية بيئية مهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ولفت الانتباه إلى الأضرار البيئية والصحية التي يسببها انتشارها، كما يركز على تعزيز التعليم والثقافة العامة لدى الشباب لتغيير السلوكيات غير الحضارية. إضافةً إلى ذلك، يهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على أهمية السياحة والمواقع السياحية الأردنية من نواحٍ تاريخية واجتماعية وإنسانية، إلى جانب دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
وبهذه المناسبة، علّق الدكتور أحمد الحسين، الرئيس التنفيذي والمدير العام للبنك الأهلي الأردني قائلًا: "يدعم برنامج "أنا قادر" قضايا وأهدافًا قيّمة تجعل رعايتنا له مصدرًا للاعتزاز؛ إذ سُنسهم من خلال هذا التعاون في توعية الطلبة بقضايا بيئية ومجتمعية، وتعزيز سلوكياتهم الإيجابية تجاه الأردن ومعالمه المهمة وتنمية اقتصاده".
وأضاف: "يعكس دعم البنك الأهلي الأردني المستمر للمبادرات المجتمعية والتعليمية التزامنا الراسخ بتحسين جودة ونوعية التعليم في الأردن وتطويره، بما يسهم في تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة. ونحن ملتزمون بمواصلة هذه الجهود لضمان إتاحة أفضل الفرص لأبناء مجتمعنا".
فيما أضافت لانا الحمارنة، مؤسس مبادرة "همة ولمة" أنّ التشاركية مع القطاعات العامة والخاصة هي من أهم عوامل النجاح للمبادرة، وأن الرؤيا المشتركة مع البنك الأهلي الأردني و"مبادرة مدرستي" ستساهم في نجاح هذه الشراكة، لخلق تغيير إيجابي يساهم في تعزيز الاستدامة المجتمعية من خلال إيصال برنامج "أنا قادر" لأكبر عدد من الطلاب واليافعين، مما سيساعد في تربية جيل واعٍ بأهمية الحفاظ على البيئة والموروث السياحي.
-انتهى-

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