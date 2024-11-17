وفد اقتصادي أردني يزور المملكة المتحدة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يبدأ وفد اقتصادي أردني يوم غد الاثنين زيارة عمل إلى المملكة بهدف فتح آفاق تجارية واستثمارية بين البلدين بتنظيم من جمعية رجال الأعمال الأردنيين.
بحسب بيان صادر عن الجمعية اليوم، يضم الوفد ممثلين عن قطاعات من ضمنها الطاقة والمالية والتعليم والسياحة والخدمات والمقاولات والتجارة العامة.
ويسعى الوفد خلال الزيارة التي تستمر عدة أيام إلى البحث عن شراكات تجارية واستثمارية والترويج للفرص الاقتصادية المتاحة بالأردن بالعديد من القطاعات ذات القيمة المضافة وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين.
وسيعقد الوفد لقاءات مع رجال أعمال يمثلون عددا من القطاعات والفعاليات الاقتصادية في كل من لندن واسكتلندا وويلز، فيما ستتخلل الزيارة توقيع مذكرات تفاهم مع غرف تجارية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين.
بدوره، قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع إن تنظيم الزيارة يأتي بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن والمملكة المتحدة من خلال تعزيز الفرص الاستثمارية بين البلدين والإطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في القطاعات الصناعية والخدمات والتجارية، وزيادة حجم التجارة بين البلدين وزيادة حجم الصادرات الأردنية إلى السوق البريطاني.
وأضاف الطباع أن الزيارة تهدف أيضا إلى تعزيز التعاون السياحي بين الأردن والمملكة المتحدة خاصة مع اسكتلندا وويلز، مما يسهم في تعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية، بالإضافة إلى تقوية الشراكات مع الجامعات والمؤسسات التعليمية لتعزيز البحث والتطوير بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وتنظيم ورش عمل مشتركة لمشاركة المعرفة والخبرة في مجالات مثل التكنولوجيا الحديثة والابتكار.
من جانبه، أكد مدير عام الجمعية طارق حجازي أهمية الترويج للمملكة في ظل الظروف الحالية واغتنام الفرص وجذب استثمارات جديدة تسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.
وأشار حجازي إلى دور جمعية رجال الأعمال الأردنيين في جذب الاستثمارات ورفد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الأردن والمملكة المتحدة بما يعزز مصلحة الاقتصاد الوطني.
وبحسب أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة المبادلات التجارية بين الأردن والمملكة المتحدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 193.2 مليون دينار شكلت الصادرات الوطنية منها 37.2 مليون دينار.
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