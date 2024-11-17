وفد اقتصادي أردني يزور المملكة المتحدة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية

يبدأ وفد اقتصادي أردني يوم غد الاثنين زيارة عمل إلى المملكة بهدف فتح آفاق تجارية واستثمارية بين البلدين بتنظيم من جمعية رجال الأعمال الأردنيين.



بحسب بيان صادر عن الجمعية اليوم، يضم الوفد ممثلين عن قطاعات من ضمنها الطاقة والمالية والتعليم والسياحة والخدمات والمقاولات والتجارة العامة.



ويسعى الوفد خلال الزيارة التي تستمر عدة أيام إلى البحث عن شراكات تجارية واستثمارية والترويج للفرص الاقتصادية المتاحة بالأردن بالعديد من القطاعات ذات القيمة المضافة وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين.



وسيعقد الوفد لقاءات مع رجال أعمال يمثلون عددا من القطاعات والفعاليات الاقتصادية في كل من لندن واسكتلندا وويلز، فيما ستتخلل الزيارة توقيع مذكرات تفاهم مع غرف تجارية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين.



بدوره، قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع إن تنظيم الزيارة يأتي بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن والمملكة المتحدة من خلال تعزيز الفرص الاستثمارية بين البلدين والإطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في القطاعات الصناعية والخدمات والتجارية، وزيادة حجم التجارة بين البلدين وزيادة حجم الصادرات الأردنية إلى السوق البريطاني.



وأضاف الطباع أن الزيارة تهدف أيضا إلى تعزيز التعاون السياحي بين الأردن والمملكة المتحدة خاصة مع اسكتلندا وويلز، مما يسهم في تعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية، بالإضافة إلى تقوية الشراكات مع الجامعات والمؤسسات التعليمية لتعزيز البحث والتطوير بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وتنظيم ورش عمل مشتركة لمشاركة المعرفة والخبرة في مجالات مثل التكنولوجيا الحديثة والابتكار.



من جانبه، أكد مدير عام الجمعية طارق حجازي أهمية الترويج للمملكة في ظل الظروف الحالية واغتنام الفرص وجذب استثمارات جديدة تسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.



وأشار حجازي إلى دور جمعية رجال الأعمال الأردنيين في جذب الاستثمارات ورفد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الأردن والمملكة المتحدة بما يعزز مصلحة الاقتصاد الوطني.



وبحسب أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة المبادلات التجارية بين الأردن والمملكة المتحدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 193.2 مليون دينار شكلت الصادرات الوطنية منها 37.2 مليون دينار.