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تنظيم الاتصالات تستضيف فعالية الطاولة المستديرة الثامنة للحكومات والهيئات الناظمة العربية الثلاثاء المقبل

11/17/2024 4:35:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تستضيف هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الثلاثاء المقبل فعالية الطاولة المستديرة الثامنة للحكومات والهيئات الناظمة العربية بالتنسيق مع منظمة رايب ان سي سي RIPE NCC تحت عنوان " تعزيز بنية الانترنت والحوكمة لمستقبل رقمي مرن في الدول العربية" بمشاركة عدد من الهيئات التنظيمية العربية.

وستتناول فعاليات الطاولة المستديرة عرض ملخص لمخرجات اجتماع طاولة دبي المستديرة الحكومية السابعة وآخر الإحصاءات والتحديات والفرص والإنجازات في تطوير البنى التحتية وامن ومرونة الانترنت في الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المشتركة لمنظمة رايب ان سي سي والهيئات الناظمة وجامعة الدول العربية وفريق العمل العربي لشؤون الانترنت والمكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات لتطوير وحماية البنى التحتية للإنترنت واستعراض تجارب الدول العربية والتعاون المشترك في حوكمة الانترنت والسياسات العامة والتحديات والفرص لوضع الدول العربية على الخارطة العالمية. وسيتخلل فعاليات الطاولة توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومنظمة رايب ان سي سي.

وأشار رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس بسام فاضل السرحان ان استضافة الهيئة للفعالية جاء نتيجة للدور المحوري الذي يلعبه الأردن ممثلاً بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات على المستوى العربي والإقليمي والدولي، وسيعمل على تعزيز التعاون العربي في كافة المسائل التنظيمية والمتعلقة بقطاع الاتصالات والحرص على إيجاد تفاهمات مشتركة مع الهيئات التنظيمية العربية والمنظمات الدولية ذات الاختصاص.

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