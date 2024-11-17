تنظيم الاتصالات تستضيف فعالية الطاولة المستديرة الثامنة للحكومات والهيئات الناظمة العربية الثلاثاء المقبل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تستضيف هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الثلاثاء المقبل فعالية الطاولة المستديرة الثامنة للحكومات والهيئات الناظمة العربية بالتنسيق مع منظمة رايب ان سي سي RIPE NCC تحت عنوان " تعزيز بنية الانترنت والحوكمة لمستقبل رقمي مرن في الدول العربية" بمشاركة عدد من الهيئات التنظيمية العربية.
وستتناول فعاليات الطاولة المستديرة عرض ملخص لمخرجات اجتماع طاولة دبي المستديرة الحكومية السابعة وآخر الإحصاءات والتحديات والفرص والإنجازات في تطوير البنى التحتية وامن ومرونة الانترنت في الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المشتركة لمنظمة رايب ان سي سي والهيئات الناظمة وجامعة الدول العربية وفريق العمل العربي لشؤون الانترنت والمكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات لتطوير وحماية البنى التحتية للإنترنت واستعراض تجارب الدول العربية والتعاون المشترك في حوكمة الانترنت والسياسات العامة والتحديات والفرص لوضع الدول العربية على الخارطة العالمية. وسيتخلل فعاليات الطاولة توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومنظمة رايب ان سي سي.
وأشار رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس بسام فاضل السرحان ان استضافة الهيئة للفعالية جاء نتيجة للدور المحوري الذي يلعبه الأردن ممثلاً بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات على المستوى العربي والإقليمي والدولي، وسيعمل على تعزيز التعاون العربي في كافة المسائل التنظيمية والمتعلقة بقطاع الاتصالات والحرص على إيجاد تفاهمات مشتركة مع الهيئات التنظيمية العربية والمنظمات الدولية ذات الاختصاص.
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