منتدى الاتصالات والتكنولوجيا ينطلق الأربعاء المقبل بمشاركة واسعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تنطلق الأربعاء في منطقة البحر الميت فعاليات النسخة العاشرة من منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين. يُنظم المنتدى من قبل جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج)، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة الاستثمار، بمشاركة واسعة من الخبراء وصناع القرار على المستويين الإقليمي والعالمي.
ويجمع المنتدى، الذي يستمر يومي الأربعاء والخميس، أكثر من 3000 مشارك من 40 دولة، بما في ذلك نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين.
ومن المقرر أن يناقش المشاركون أبرز التحديات والفرص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يتضمن المنتدى سلسلة من الجلسات الحوارية التي يشارك فيها 86 متحدثًا يقدمون رؤى عميقة حول قضايا مثل التعاون الدولي في القطاع، المنافسة العالمية، الابتكار، وحلول الأعمال والخدمات الرقمية.
يُركز المنتدى في أجندته على أهمية البنية التحتية للاتصالات ودورها في تسريع التحول الرقمي بالمنطقة، مع تسليط الضوء على أحدث التقنيات مثل الجيل الخامس (5G)، الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء. كما يناقش المنتدى تطورات الأمن السيبراني، الحوسبة السحابية، المدن الذكية، وأشباه الموصلات، بالإضافة إلى التكنولوجيا المالية والطبية والتعليمية. يسعى المنتدى لتقديم حلول مبتكرة تسهم في تعزيز الابتكار ودعم نمو الأعمال في المنطقة.
من أبرز مكونات المنتدى هذا العام "القرية العربية للشركات الناشئة" (Startup Village Arabia)، التي توفر مساحة لأكثر من 100 شركة ناشئة لعرض أفكارها ومنتجاتها أمام المستثمرين وصناع القرار. تتخلل الفعالية سلسلة من الاجتماعات الثنائية (B2B) الهادفة إلى تعزيز التعاون بين الشركات الناشئة والمستثمرين، مما يدعم الابتكار وريادة الأعمال ويوفر فرصة فريدة لرواد الأعمال لتوسيع شبكاتهم وعرض أفكارهم على نطاق أوسع.
تشهد النسخة الحالية من المنتدى إطلاق جوائز الابتكار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأول مرة، والتي تشمل أربع فئات رئيسية: جائزة الأثر الاجتماعي، جائزة التكنولوجيا والابتكار، جائزة الصناعة، والجائزة الدولية. تأتي الجوائز لتكريم الشركات المتميزة والمبتكرة، حيث تقدمت 90 شركة للمنافسة ضمن 17 فئة فرعية.
يستضيف المنتدى مجموعة من المتحدثين البارزين على مستوى العالم، من بينهم ماتس غرانريد، المدير العام للرابطة العالمية للاتصالات المتنقلة (GSMA)، وديمة اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي (DCO)، ويوسف الخالدي، نائب الرئيس التنفيذي في شركة مايكروسوفت، وفيل وولفندن، نائب الرئيس التنفيذي في شركة سيسكو، إلى جانب العديد من الوزراء والمسؤولين ورجال وسيدات الأعمال.
ويشهد المنتدى مشاركة أكثر من 150 شركة عارضة، ما يجعله حدثًا رائدًا على مستوى المنطقة. يسعى المنتدى إلى استكمال النجاحات التي حققتها النسخ السابقة، حيث استقطب في دورته الأخيرة عام 2022 أكثر من 2637 مشاركًا من 40 دولة، ونُظمت خلاله أكثر من 1400 اجتماع ثنائي (B2B).
للمزيد من التفاصيل حول المنتدى وجدول الفعاليات وكيفية التسجيل، دعت جمعية "إنتاج" المهتمين لزيارة الموقع الرسمي للمنتدى عبر الرابط: .
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