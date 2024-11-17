منتدى الاتصالات والتكنولوجيا ينطلق الأربعاء المقبل بمشاركة واسعة

تنطلق الأربعاء في منطقة البحر الميت فعاليات النسخة العاشرة من منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين. يُنظم المنتدى من قبل جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج)، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة الاستثمار، بمشاركة واسعة من الخبراء وصناع القرار على المستويين الإقليمي والعالمي.



ويجمع المنتدى، الذي يستمر يومي الأربعاء والخميس، أكثر من 3000 مشارك من 40 دولة، بما في ذلك نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين.

ومن المقرر أن يناقش المشاركون أبرز التحديات والفرص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يتضمن المنتدى سلسلة من الجلسات الحوارية التي يشارك فيها 86 متحدثًا يقدمون رؤى عميقة حول قضايا مثل التعاون الدولي في القطاع، المنافسة العالمية، الابتكار، وحلول الأعمال والخدمات الرقمية.



يُركز المنتدى في أجندته على أهمية البنية التحتية للاتصالات ودورها في تسريع التحول الرقمي بالمنطقة، مع تسليط الضوء على أحدث التقنيات مثل الجيل الخامس (5G)، الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء. كما يناقش المنتدى تطورات الأمن السيبراني، الحوسبة السحابية، المدن الذكية، وأشباه الموصلات، بالإضافة إلى التكنولوجيا المالية والطبية والتعليمية. يسعى المنتدى لتقديم حلول مبتكرة تسهم في تعزيز الابتكار ودعم نمو الأعمال في المنطقة.



من أبرز مكونات المنتدى هذا العام "القرية العربية للشركات الناشئة" (Startup Village Arabia)، التي توفر مساحة لأكثر من 100 شركة ناشئة لعرض أفكارها ومنتجاتها أمام المستثمرين وصناع القرار. تتخلل الفعالية سلسلة من الاجتماعات الثنائية (B2B) الهادفة إلى تعزيز التعاون بين الشركات الناشئة والمستثمرين، مما يدعم الابتكار وريادة الأعمال ويوفر فرصة فريدة لرواد الأعمال لتوسيع شبكاتهم وعرض أفكارهم على نطاق أوسع.



تشهد النسخة الحالية من المنتدى إطلاق جوائز الابتكار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأول مرة، والتي تشمل أربع فئات رئيسية: جائزة الأثر الاجتماعي، جائزة التكنولوجيا والابتكار، جائزة الصناعة، والجائزة الدولية. تأتي الجوائز لتكريم الشركات المتميزة والمبتكرة، حيث تقدمت 90 شركة للمنافسة ضمن 17 فئة فرعية.



يستضيف المنتدى مجموعة من المتحدثين البارزين على مستوى العالم، من بينهم ماتس غرانريد، المدير العام للرابطة العالمية للاتصالات المتنقلة (GSMA)، وديمة اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي (DCO)، ويوسف الخالدي، نائب الرئيس التنفيذي في شركة مايكروسوفت، وفيل وولفندن، نائب الرئيس التنفيذي في شركة سيسكو، إلى جانب العديد من الوزراء والمسؤولين ورجال وسيدات الأعمال.



ويشهد المنتدى مشاركة أكثر من 150 شركة عارضة، ما يجعله حدثًا رائدًا على مستوى المنطقة. يسعى المنتدى إلى استكمال النجاحات التي حققتها النسخ السابقة، حيث استقطب في دورته الأخيرة عام 2022 أكثر من 2637 مشاركًا من 40 دولة، ونُظمت خلاله أكثر من 1400 اجتماع ثنائي (B2B).



للمزيد من التفاصيل حول المنتدى وجدول الفعاليات وكيفية التسجيل، دعت جمعية "إنتاج" المهتمين لزيارة الموقع الرسمي للمنتدى عبر الرابط: .