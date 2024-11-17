التحول الرقمي والإنساني: رحلة الاتصال المؤسسي في الأردن خلال عام 2024 وما بعده

*إبراهيم تادرس - المدير العام لشركة "أصداء بي سي دبليو-الأردن"



في بداياته في الأردن، اعتمد الاتصال المؤسسي على أساليب تقليدية كالبيانات والمؤتمرات الصحفية لبناء تواصل مسؤول مع الإعلام والجمهور، وكانت هذه الطرق فعالة آنذاك.

ومع تطور وسائل الإعلام كالتلفزيون والراديو، أصبح الاتصال المؤسسي أداة أساسية لتعزيز السمعة وبناء الثقة بين الشركات وجمهورها. ومع صعود الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، تحول المشهد جذرياً، فتوسع دور الاتصال المؤسسي ليشمل التفاعل المباشر مع الجمهور عبر منصات متعددة في الوقت الحقيقي، مما هيأ الساحة لنقلة عززت وستواصل تعزيز دور وأساليب العلاقات العامة، وهو ما يشهده العام 2024 بوضوح.



لم يكن العام 2024 مجرد استمرار للتحول الرقمي في الاتصال المؤسسي وتبني أدوات حديثة لنقل الرسائل المؤسسية، بل إنه كان شاهداً على تحول حقيقي مدفوع بفهم أعمق بفضل التحليل المعتمد على البيانات للمشهد العام وللجمهور الذي يعد مجرد متلقٍ للمعلومات، وهو ما يعني الفهم الدقيق للمتطلبات والقدرة على تحديد الطرق المثلى للتواصل لكل حملة ورسالة بما يلائم مضمونها ويزيد تأثيرها، فيتحقق الهدف وتتشكل الصورة الإيجابية والفاعلة المراد تشكيلها للشركات.



لقد تزايد الاعتماد على الاستراتيجيات الهجينة التي وازنت بين العمق الذي يوفره الاتصال التقليدي والديناميكية التي يتيحها الاتصال الرقمي، بما يتماشى مع تطورات بيئات الأعمال والإعلام وسلوك الجمهور.

هذه الاستراتيجيات تميزت بالابتكار في المحتوى بالتركيز على المحتوى الرقمي متعدد الأشكال الذي يتردد صداه ضمن سرديات وصيغ جذابة تواكب تطلعات الجمهور وتبقى أقرب إلى ما يهمه من قضايا وأحداث. شمل ذلك مقاطع الفيديو والبودكاست والمدونات، مع رسائل مخصصة، دون تفريط في الشق التقليدي الذي لا يزال يحافظ على فعاليته في الحالات التي تتطلب تفسيرات أو نقاشات مستفيضة.



المضمون القيمي والإنساني كان ساحة للإبداع في مختلف ركائز الاتصال المؤسسي، لا سيما فعاليات وتطبيقات المسؤولية المجتمعية والاستدامة، التي تواصل صعودها لتصبح مكوناً أساسياً للهوية المؤسسية للشركات التي أضحت تركز على محتوى يعزز تفاعلها مع القضايا المجتمعية.



وبالنظر لتزايد التوجه نحو اللامركزية، فقد برزت أهمية التسويق المؤثر كجزء أصيل من نسيج الاتصال المؤسسي، الأمر الذي ترجم إلى خلق قوة مناصرة للعلامات التجارية بفضل السفراء المؤثرين من الموظفين وصناع المحتوى، وذلك لتعزيز الروابط مع الجمهور عبر سرديات حقيقية وشفافة.



شركة "أصداء بي سي دبليو-الأردن"، التي لطالما كانت في طليعة تطوير الاتصال المؤسسي في المملكة، بالاستفادة من قدراتها ومن عملها تحت مظلة مجموعة ميناكوم للاتصال التسويقي المتكامل-الأردن، والتي تعتبر بدورها المجموعة الرائدة في مجالها على المستوى المحلي والإقليمي، مع إرث ممتد لما يقارب نحو 30 عاماً، سخرت كافة إمكانياتها خلال العام لمساندة عملائها من القطاع المؤسسي لمواجهة تعقيدات الاتصال المؤسسي الحديثة، من خلال استراتيجيات دمجت بين التحليلات والأدوات الرقمية والتقليدية لبناء وتعزيز جسور التواصل الاستراتيجي الفعال بطابع إنساني يحترم قيم المجتمع.



ولعل العديد من البرامج والحملات التي ابتكرتها الشركة وقدمتها لعملائها ضمن استراتيجياتهم للاتصال المؤسسي، تبرز نجاح هذا المزيج، ابتداءً من إطلاق أقسام متخصصة بقطاعات العملاء عبر مواقع إخبارية إلكترونية برعاية هؤلاء العملاء، مروراً بالتعاونات المتنوعة مع مؤثرين محليين متخصصين بقطاعات العملاء، وبإطلاق النشرات الإخبارية الرقمية Newsflashes التي تقدم حلاً مثالياً لإبراز مستجدات وأخبار العملاء على شكل محتوى فيديوي عصري لإبقاء متابعيهم الإلكترونيين على اطلاع دائم بفعالية تواكب السرعة الرقمية الحالية، ووصولاً إلى الأطر المؤسسية المبتكرة والاستراتيجيات التي تجمع مبادرات المسؤولية الاجتماعية تحت مظلة موحدة مع محاور رئيسة مصممة بعناية لتتوافق مع اهتمامات العملاء، في الوقت الذي تعزز فيه الأثر الإيجابي، كما تدعم الشمول والاستدامة في تلبية احتياجات المجتمع.



هذه الأمثلة ليست سوى بعض من الممارسات التي تؤكد تطور الاتصال المؤسسي في الأردن نحو نمط أكثر ذكاء وحداثة، فيما أن المستقبل لا يزال يحمل فرصاً هائلة، في حال توافرت توجيهات استراتيجيات فعالة ومبتكرة لبناء علاقات مستدامة مع الجمهور.



إن هذه النهضة ليست مجرد تطور عابر، بل هي فرصة لاستكشاف أنماط جديدة من التواصل والاستجابة الفعالة وتقديم الاستراتيجيات التي تحفز الأداء المؤسسي والمجتمعي وتبرزه مع محتوى يتم إنتاجه بسمة العصر ويقدم رسائل أكثر تخصيصاً إلى الجمهور المناسب في الوقت المناسب، بالاستفادة من تزايد الاعتماد على البيانات والتحليلات والتطورات التكنولوجية المتواصلة.

وفي ظل هذا التقدم المستمر، فإن تطوير القدرات الرقمية إنما هو مطلب للشركات المتخصصة في الاتصال المؤسسي ولعملائها من أجل تقديم حملات مبتكرة توازن بين المضمون الرقمي والإنساني، مما يعزز العلاقات المستدامة مع الجمهور ويجعل الاتصال المؤسسي أداة مؤثرة ومواكبة لعصرها.