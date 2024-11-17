ماذا تعرف عن شجرة الجنكوبايلوبا واستخداماتها الطبية؟

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- Alghad Newspaper)
عمان- (الجنكوبايلوبا) ginkgo biloba (اسم الكلمة باليابانية)، هي شجرة معمرة ومقاومة للبرد والحشرات، واحدة من أقدم أنواع الأشجار على وجه الأرض، وتمت الاستفادة منها منذ آلاف السنين، ولها معنى المشمش الفضي.
لهذه الشجرة العديد من الاستخدامات التقليدية في الطب، وعلاج العديد من الأمراض البسيطة.
ماذا يستفيد الإنسان
من هذه الشجرة؟
السر في الأوراق وهو الجزء الطبي المستخدم من هذه الشجرة، إذ تتميز الجنكو بأوراقها المروحية الشكل التي تعطيها مظهرًا مميزًا، ولا يستطيع الإنسان الاستفادة من البذور، حيث إن تناول البذور يمكن أن يسبب التسمم لوجود أحد مشتقات فيتامين ب6 .
وتكون صورة التسمم على شكل تقلصات وتشنجات مستمرة، وتتم معالجة التقلصات والتشنجات عن طريق تناول Pyridoxine، وهنا تجب استشارة الجهة الطبية اللازمة.
الفوائد الصحية للجنكوبايلوبا:
يتم استهلاك الجنكو عن طريق الكبسولات المتوفرة في الصيدليات من بعد التشخيص المناسب للحالات الطبية التي تحتاج العلاج، وهنا سنذكر أبرز الفوائد المعنية بها أوراق شجرة الجنكو:
* تحسين حالات فقدان الذاكرة أو ألزهايمر.
* تقوية الذاكرة وزيادة الإدراك.
* حالات العرج المتقطع نتيجة ضعف الأوعية الدموية.
* طنين الأذن– الدوار– الدوخة.
* ازرقاق الأطراف نتيجة انقباض شديد بالأوعية الدموية (Raynaud's disease).
* مضاد أكسدة جيد جدا لاحتوائه على الفلافونويد.
* تحسين الدورة الدموية وعلاج الاكتئاب والتقلبات المزاجية.
أهم التداخلات الدوائية
مع الجنكوبايلوبا:
عند استهلاك نبات الجنكو يجب الانتباه من بعض الأدوية الأخرى، التي يمكن أن تتزامن مع وقت تناول كبسولات الجنكوبايلوبا، ومنها:
* لا يتزامن استهلاك الجنكو مع المسكنات من فئة مضادات الالتهاب مثل ايبوبروفين– فولترين.
* انتبه من تناول مستخلصات الثوم والجنسينج لأن كليهما يسبب زيادة سيولة الدم وهو بالأساس عمل نبات الجنكو.
* مميعات الدم والأدوية المانعة للتجلط، لا يجب الجمع بينها وبين الجنكو.
* يجب إيقاف استهلاك كبسولات الجنكو قبل أسبوع واحد على الأقل، قبل إجراء أي عملية جراحية.
وعند الاستخدام طويل الأمد يفضل القيام بفحص INR بشكل دوري للتأكد من نسبة سيولة الدم.
كيف أحصل على أفضل
منتج من الجنكوبايلوبا ؟
لا يهم حجم وقيمة الكبسولة(mg) المكتوبة على الشكل الخارجي للمنتج، لأن القيمة العالية لا تعني تركيزا أكثر،
كل ما عليك هو قراءة النسبة المستخلصة من أوراق شجرة الجنكو، حيث إن أقل نسبة تركيز فعالة يكون:
Flavonoid glycoside %24 - Terpenes % 6 (داخل كل كبسولة)، وتكون النسب مكتوبة خلف كل منتج.
ولا توجد دراسات كافية حول إمكانية استخدام الحامل والمرضع لهذه النبتة.
* رنيم أمجد الكيلاني/ صيدلانية
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