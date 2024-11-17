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ماذا تعرف عن شجرة الجنكوبايلوبا واستخداماتها الطبية؟

11/17/2024 4:34:50 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- (الجنكوبايلوبا) ginkgo biloba (اسم الكلمة باليابانية)، هي شجرة معمرة ومقاومة للبرد والحشرات، واحدة من أقدم أنواع الأشجار على وجه الأرض، وتمت الاستفادة منها منذ آلاف السنين، ولها معنى المشمش الفضي.
لهذه الشجرة العديد من الاستخدامات التقليدية في الطب، وعلاج العديد من الأمراض البسيطة.
ماذا يستفيد الإنسان
من هذه الشجرة؟
السر في الأوراق وهو الجزء الطبي المستخدم من هذه الشجرة، إذ تتميز الجنكو بأوراقها المروحية الشكل التي تعطيها مظهرًا مميزًا، ولا يستطيع الإنسان الاستفادة من البذور، حيث إن تناول البذور يمكن أن يسبب التسمم لوجود أحد مشتقات فيتامين ب6 .
وتكون صورة التسمم على شكل تقلصات وتشنجات مستمرة، وتتم معالجة التقلصات والتشنجات عن طريق تناول Pyridoxine، وهنا تجب استشارة الجهة الطبية اللازمة.
الفوائد الصحية للجنكوبايلوبا:
يتم استهلاك الجنكو عن طريق الكبسولات المتوفرة في الصيدليات من بعد التشخيص المناسب للحالات الطبية التي تحتاج العلاج، وهنا سنذكر أبرز الفوائد المعنية بها أوراق شجرة الجنكو:
* تحسين حالات فقدان الذاكرة أو ألزهايمر.
* تقوية الذاكرة وزيادة الإدراك.
* حالات العرج المتقطع نتيجة ضعف الأوعية الدموية.
* طنين الأذن– الدوار– الدوخة.
* ازرقاق الأطراف نتيجة انقباض شديد بالأوعية الدموية (Raynaud's disease).
* مضاد أكسدة جيد جدا لاحتوائه على الفلافونويد.
* تحسين الدورة الدموية وعلاج الاكتئاب والتقلبات المزاجية.
أهم التداخلات الدوائية
مع الجنكوبايلوبا:
عند استهلاك نبات الجنكو يجب الانتباه من بعض الأدوية الأخرى، التي يمكن أن تتزامن مع وقت تناول كبسولات الجنكوبايلوبا، ومنها:
* لا يتزامن استهلاك الجنكو مع المسكنات من فئة مضادات الالتهاب مثل ايبوبروفين– فولترين.
* انتبه من تناول مستخلصات الثوم والجنسينج لأن كليهما يسبب زيادة سيولة الدم وهو بالأساس عمل نبات الجنكو.
* مميعات الدم والأدوية المانعة للتجلط، لا يجب الجمع بينها وبين الجنكو.
* يجب إيقاف استهلاك كبسولات الجنكو قبل أسبوع واحد على الأقل، قبل إجراء أي عملية جراحية.
وعند الاستخدام طويل الأمد يفضل القيام بفحص INR بشكل دوري للتأكد من نسبة سيولة الدم.
كيف أحصل على أفضل
منتج من الجنكوبايلوبا ؟
لا يهم حجم وقيمة الكبسولة(mg) المكتوبة على الشكل الخارجي للمنتج، لأن القيمة العالية لا تعني تركيزا أكثر،
كل ما عليك هو قراءة النسبة المستخلصة من أوراق شجرة الجنكو، حيث إن أقل نسبة تركيز فعالة يكون:
Flavonoid glycoside %24 - Terpenes % 6 (داخل كل كبسولة)، وتكون النسب مكتوبة خلف كل منتج.
ولا توجد دراسات كافية حول إمكانية استخدام الحامل والمرضع لهذه النبتة.

* رنيم أمجد الكيلاني/ صيدلانية

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