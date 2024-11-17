أجواء لطيفة في اغلب المناطق اليوم وانخفاض الحرارة غدًا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يكون الطقس اليوم الأحد، لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الاثنين، بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة مرافقة لامتداد ضعيف لمنخفض جوي يتمركز فوق تركيا، لذا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس مائلًا للبرودة، وغائما جزئيًا الى غائم أحياناً، ويتوقع باذن الله تعالى هطول زخات من المطر في شمال المملكة واجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
ويكون الطقس يوم الثلاثاء، غائما جزئيًا الى غائم احياناً ومائلًا للبرودة، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى والشرقية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
ويكون الطقس يوم الأربعاء، لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 20 - 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 18 - 10، وفي المرتفعات الشمالية 17 - 9، وفي مرتفعات الشراة 16 - 7, وفي مناطق البادية 24 - 11, وفي مناطق السهول 20 - 12, وفي الأغوار الشمالية 27 - 15, وفي الأغوار الجنوبية 29 - 17، وفي البحر الميت 28 - 16، وفي خليج العقبة 27 - 16 درجة مئوية.- (بترا)
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