أجواء لطيفة في اغلب المناطق اليوم وانخفاض الحرارة غدًا

يكون الطقس اليوم الأحد، لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الاثنين، بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة مرافقة لامتداد ضعيف لمنخفض جوي يتمركز فوق تركيا، لذا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس مائلًا للبرودة، وغائما جزئيًا الى غائم أحياناً، ويتوقع باذن الله تعالى هطول زخات من المطر في شمال المملكة واجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويكون الطقس يوم الثلاثاء، غائما جزئيًا الى غائم احياناً ومائلًا للبرودة، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى والشرقية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويكون الطقس يوم الأربعاء، لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 20 - 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 18 - 10، وفي المرتفعات الشمالية 17 - 9، وفي مرتفعات الشراة 16 - 7, وفي مناطق البادية 24 - 11, وفي مناطق السهول 20 - 12, وفي الأغوار الشمالية 27 - 15, وفي الأغوار الجنوبية 29 - 17، وفي البحر الميت 28 - 16، وفي خليج العقبة 27 - 16 درجة مئوية.- (بترا)