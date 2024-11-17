مؤشرات تعزز آمال الأردن بالتنقيب عن نحاسه واستكشافه

عززت مؤشرات إيجابية آمال الأردن بالتنقيب واستكشاف نحاسه في مناطق عدة جنوب المملكة، حيث أظهرت التقارير وجود نتائج مؤملة وذات جدوى اقتصادية في خامات النحاس، ما يعزز تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين.



وتكتسب عمليات التنقيب واستكشاف نحاس الأردن أهمية استراتيجية من حيث تعزيز مكانة المملكة الاقتصادية في المنطقة والعالم وإعادة الزخم الاستثماري لقطاع التعدين، والتي جاءت منسجمة مع رؤية التحديث الاقتصادي.



ويأتي الاهتمام الرسمي بقطاع التعدين وخاصة النحاس تزامنا مع تزايد الطلب العالمي على هذا المعدن، باعتباره من المعادن الاستراتيجية التي تلعب دورا حيويا في العديد من الصناعات، فضلا عن أهمية العناصر المصاحبة للنحاس والتي سيكون لها قيمة اقتصادية مهمة.



وتعول المملكة على زيادة احتياطياتها من معدن النحاس بناء على ما أظهرته الدراسات والتقديرات التنقيبية بأن تراكيز النحاس في منطقة أبو خشيبة تصل لحدود 1 بالمئة وهي نسبة مؤملة وجيدة جدا، في حين تبلغ نسبة النحاس في محمية ضانا نحو 2 بالمئة بحسب مدير مديرية دراسات المصادر الطبيعية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس هشام الزيود.



وردا على أسئلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) قال الزيود إنه تم إرسال العينات التي تم أخذها من مواقع الاستكشاف إلى مختبرات خارجية ويتوقع الحصول على تفاصيل النتائج قريبا.



وأشار إلى أنه تم توقيع 3 مذكرات تفاهم في مناطق أبو خشيبة وملقا وضانا مع 3 شركات محلية وعالمية، ويجري الآن الإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم رابعة مع شركة محلية في منطقة غور فيفا.



وأوضح أنه تم الانتهاء من حفر 4 آبار تعدينية لخام النحاس في وادي خالد ضمن محمية ضانا وجمع العينات تحت السطحية، وسيتم تزويد الوزارة بالنتائج حال صدورها ضمن التقارير الشهرية المرسلة.



ونوه إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الاستكشاف من خلال مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة سولفست التركية في منطقة أبو خشيبة، وقريبا سيتم توقيع الاتفاقية التنفيذية مع الشركة بعد أن أنهت برنامجها التنقيبي وقدمت تقرير الجدوى الاقتصادية الأولية لمشروعها.



وفي ذات الإطار، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية والشركة الوطنية العربية للتعدين والصناعات التحويلية، للتنقيب عن خامات النحاس في منطقة غور فيفا.



وتأتي المذكرة في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة في التشجيع على الاستثمار في قطاع التعدين؛ باعتباره محركا للصناعات عالية القيمة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، والذي يهدف إلى تعزيز مكانة الأردن ليكون مركزا للصناعة التعدينية في المنطقة.



كما تأتي أهمية المذكرة مع الشركة الوطنية العربية للتعدين والصناعات التحويلية باعتبارها شركة وطنية مملوكة لرجال أعمال أردنيين؛ ما يسهم في تشجيع الاستثمارات المحلية في قطاع التعدين وتعزيز استغلال الثروات الطبيعية بخبرات وطنية أردنية، حيث ثمنت جمعية رجال الأعمال الأردنيين موافقة مجلس الوزراء على المذكرة.



وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، إلى أن قرار مجلس الوزراء يعد خطوة في تحقيق الرؤية الملكية بالنهوض في قطاع التعدين، ويعد ترجمة للجهود التي تبذلها الحكومة في تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في قطاع التعدين والطاقة، والنهوض في صناعات عالية القيمة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، والذي يهدف إلى تعزيز مكانة الأردن ليكون مركزا للصناعــة التعدينية على مستوى المنطقة، وإلى استغلال الثروات المعدنية والموارد الطبيعية التي تتمتع بها المملكة من قبل أيد أردنية وبخبرات واستثمار رجال الأعمال الأردنيين.



وأكد أن الشركة الوطنية العربية للتعدين والصناعات التحويلية أسست بمبادرة من جمعية رجال الأعمال الأردنيين، وهي شركة وطنية تسهم في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي في رفد قطاع التعدين في المملكة، وبجعل المملكة مستقلة وطنيا في استخراج الثروات المعدنية والصناعات التحويلية خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية في المنطقة، حيث تتمتع المملكة بمناطق غنية في الموارد الطبيعية والطاقة.



وفي تصريحات سابقة لوزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أكد أهمية مشروع التنقيب عن النحاس في منطقة وادي عربة الذي تنفذه الشركة الاردنية المتكاملة للتعدين والتنقيب ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والشركة في حزيران من عام 2022.



وأشاد الوزير بالجهود التي تبذلها الشركة في إعداد الدراسات المطلوبة، بهدف تقدير احتياطيات خام النحاس في المنطقة وتحديد الجدوى الاقتصادية من استغلاله، تمهيدا لإعداد دراسة الجدوى بعد الانتهاء من برامجها الاستكشافية.



وأكد الاهتمام الملكي السامي بقطاع التعدين من خلال كتاب التكليف السامي لحكومة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، والتوجيهات الملكية المستمرة بهذا الخصوص والتي جاءت منسجمة مع رؤية التحديث الاقتصادي التي عرفت قطاع التعدين بأنه ذو قيمة صناعية عالية وسيساهم في الناتج المحلي الإجمالي وإعادة الزخم الاستثماري للقطاع.



يشار إلى وجود 3 شركات محلية وعالمية تعمل على التنقيب عن النحاس في المملكة، كما وقعت الوزارة 11 مذكرة تفاهم للتنقيب عن خامات النحاس والليثيوم والذهب والعناصر الأرضية النادرة والبوتاس الصخري والفوسفات، بالإضافة لمذكرة التفاهم التي وافق عليها مجلس الوزراء لاستغلال النحاس في منطقة غور فيفا.



وأوضح مدير دائرة التعدين في الأردنية المتكاملة للتعدين والتنقيب سامر مخامرة، خلال جولة تفقدية نفذها الوزير الخرابشة أخيرا في منطقة عمل الشركة، أنه تم الانتهاء من برنامج الشركة التنقيبي في المنطقة الشمالية لمنطقة التعاقد في ضانا في وادي الجارية منذ توقيع مذكرة التفاهم عام 2022 بإنشاء مسارات جديدة وإعادة تأهيل المسارات القديمة في المنطقة.



وشملت الأعمال الاستكشافية في المجمل 76 خندقا، و170 حفرة، و4 أنفاق قديمة، و16 عينة سطحية، و 21 بئرا، في حين يجري الآن استكمال أعمال التنقيب وتنفيذ برنامج الحفر في الجزء الجنوبي من منطقة وادي خالد، ومن المتوقع حفر 10 آبار و 7 حفر استكشافية وجمع عينات لتعزيز المعلومات والبيانات بالدراسات الجيولوجية، تحضيرا لتوقيع اتفاقية تنفيذية مع الحكومة حال الانتهاء من تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية.



وأظهرت النتائج وجود تراكيز في خام النحاس بثلاث مناطق بنسب أعلى من الدراسات السابقة وفي منطقة واحدة بتراكيز أقل، وهو ما دفع الشركة للتوسع بالجزء الجنوبي بوادي خالد لرفع كمية الاحتياطي وتعزيز نتائج التحاليل الكيميائية لتراكيز النحاس.



وأكد تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025 عن الربع الثالث من العام الحالي، الانتهاء من المرحلة الأولى لحفر الآبار في مشروع فوسفات الريشة.



وأشار التقرير الصادر عن وحدة متابعة الأداء الحكومي في رئاسة الوزراء بخصوص قطاع التعدين، إلى حفر 29 بئرا وأخذ 324 عينة منها، إلى جانب متابعة تنفيذ مذكرات التفاهم مع مطوري مشاريع الاستكشاف والتنقيب عن المعادن مع عدة شركات في مختلف مناطق المملكة.



وتضمنت المشاريع الذهب في منطقة أبو خشيبة، والنحاس في في أبو خشيبة، والعناصر الأرضية النادرة، ومشروع الفوسفات في منطقة الريشة. بترا