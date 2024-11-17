إتفاقية لتوسعة فرع إنتاجي بمغير السرحان لزيادة عدد المشتغلين 250 عامل

وقعت في وزارة العمل اليوم الأحد إتفاقية لتوسعة أحد الفروع الإنتاجية التابعة لشركة "حرفة الإبرة" في منطقة مغير السرحان في محافظة المفرق، لزيادة عدد الأردنيين المشتغليين فيه من 250-500 عامل وعاملة.

يأتي ذلك برعاية العمل الدكتور خالد البكار وضمن المبادرات الملكية السامية ومتابعة لزيارة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان.



ووقع الاتفاقية وزارة العمل، وهيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية وبلدية السرحان وشركة "حرفة الإبرة، التي تعتبر ثاني اكبر مصدر للألبسة في المملكة، علما أن للشركة فرعين إنتاجيين في المحافظة الأول في مغير السرحان وهو المستفيد من إتفاقية التوسعة والفرع الثاني في قضاء منشية بني حسن في المحافظة.



وقال وزير العمل الدكتور خالد البكار بحضور أمين عام الوزارة فاروق الحديدي، ورئيسة هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية الدكتورة رغدة الفاعوري، ورئيس بلدية السرحان علي عفن السرحان والمدير التنفيذي لشركة "حرفة الإبرة" محمد سليم خان إن توقيع هذه الإتفاقية جاء بتوجيهات من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بعد زيارته التفقدية لمحافظة المفرق الشهر الماضي والتي وجه يومها برفع الطاقة الاستيعابية للفرع الإنتاجي الموجود في منطقة مغير السرحان.



وبين أن هذه الخطوة من الحكومة تأتي بهدف استحداث فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة، والحد من معدلات الفقر والبطالة، وتعزيز توطين التنمية في ألوية ومحافظات المملكة لتشغيل الأردنيين ودعم الاقتصاد الوطني.



وأشار الوزير إلى أن حجم الدعم الذي يقدم للمستثمر بموجب هذه الإتفاقية لإنجاز توسعة الفرع الإنتاجي "المصنع" يصل إلى نحو 705 آلاف دينار يتضمن دعم رأسمالي وتشغيلي.



ونوه إلى إنشاء الوحدات والفروع الإنتاجية التي تشرف على إنشائها الوزارة وخصص لها قسم خاص ضمن مديرية التشغيل المركزية لمتابعة شؤونها جاء بمبادرة ملكية سامية منذ عام 2008.



وبين البكار أن أول فرع إنتاجي تم إقامته في لواءالشوبك في محافظة معان في عام 2008 وحاليا بلغ عددها 31 وحدة وفرعا إنتاجيا في عدد من القطاعات كالمحيكات والبتروكيماويات والصناعات الغذائية وتشغل هذه المشاريع كافة نحو 9700 أردنيا وأردنية.



ولفت إلى أنه بتوجيهات ملكية سامية تعمل الوزارة على التوسع بهذه المشاريع من خلال استقطاب مستثمرين لإنشاء مزيدا منها لزيادة عدد الشابات والشباب الأردنيين المشتغلين فيها، مضيفا أن عدد الوحدات والفروع الإنتاجية التي ما زالت قيد الإنشاء 5 وحدات وفروع إنتاجية في محافظات الكرك، معان، البلقاء، مادبا والبلقاء.



وأكد أن الوزارة حريصة على استقطا مزيدا من المشتثمرين للتوسع في إنشاء هذه المشاريع وزيادة عددها، داعيا المستثمرين الراغبين بالاستثمار في هذه المشاريع مراجعة وزارة العمل.



ودعا البكار المستثمرين الذي يرغبون بالاستثمار في هذا النوع من المشاريع بالاستفادة من الدعم الرأسمالي والتشغيلي، مبينا أن الدعم الرأسمالي يتضمن المساهمة في دفع كلفة بناء كل متر مربع بمبلغ (225- 250) دينار، ودفع كلفة توفير خدمات البنية التحتية ومنح المبنى للمستثمر مجانا لمدة (3) سنوات من تاريخ تشغيل الفرع الإنتاجي.



وأضاف أن الدعم التشغيلي الذي يحصل عليه المستثمر يتضمن المساهمة بدعم رواتب العاملين بنسبة (50%) من الحد الأدنى من الأجور المعتمد لمدة (12) شهر، بالإضافة إلى المساهمة بدعم العاملين بدل مواصلات بواقع (25) دينارا لمدة (12) شهرا والمساهمة بدفع مبلغ (25) دينارا بدل اشتراك الضمان الاجتماعي لمدة (12) شهرا.