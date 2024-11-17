الطائرات المسيرة المميتة.. تكتيك روسي جديد في الحرب على أوكرانيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
في خطوة تكتيكية جديدة، بدأت روسيا باستخدام طائرات مسيرة مميتة مزودة برؤوس حرارية (Thermobaric) مخبأة وسط أسراب من الطائرات الوهمية، بهدف إرباك الدفاعات الأوكرانية وإجبارها على استنزاف مواردها.
هذه الاستراتيجية، التي أطلقت عليها روسيا اسم "عملية الهدف الوهمي" (Operation False Target)، تمثل تحولاً نوعياً في طريقة استخدام الطائرات المسيرة في الصراع.
تكتيك الطائرات الوهمية
وفقًا لمصادر مطلعة على الإنتاج الروسي وخبير أوكراني في الإلكترونيات، فإن أكثر من نصف الطائرات المسيرة التي تستهدف أوكرانيا الآن غير مسلحة. تصل نسبة الطائرات الوهمية الجديدة إلى 75% من إجمالي الطائرات المنتجة في مصنع "ألابوغا" في منطقة تترستان، والذي يُعتبر مختبرًا حديثًا لإنتاج الطائرات المسيرة.
ويتمثل الهدف من هذا التكتيك في إجبار أوكرانيا على استخدام ذخائر دفاع جوي باهظة الثمن، بينما تُستخدم الطائرات الوهمية لجمع معلومات استخباراتية ونقلها إلى روسيا.
الطائرات الحرارية المميتة
الطائرات المجهزة برؤوس حرارية، والمعروفة أيضًا باسم "قنابل الفراغ"، تُنتج في نفس المصنع وهي قادرة على تدمير أهداف داخل مبانٍ محصنة أو تحت الأرض. تسبب هذه الطائرات دمارًا واسعًا من خلال إنشاء دوامة من الضغط العالي والحرارة، وتُصمم أيضًا لإحداث أضرار إضافية بفضل الحشوات المعدنية التي تنشر شظايا مدمرة بعد الانفجار.
ووفقًا لخبير أوكراني يُعرف باسم "فلاش"، والذي يعمل من شاحنة عسكرية مزودة بأجهزة تشويش إلكترونية، فإن الطائرات الحرارية تم استخدامها لأول مرة هذا الصيف وتشكل الآن ما بين 3% و5% من إجمالي الطائرات المسيرة الروسية.
تأثير التكتيك على المدنيين والبنية التحتية
الهجمات بالطائرات الحرارية لها تأثير مرعب على المدنيين، حيث يمكنها التسبب في إصابات جسدية مروعة مثل انهيار الرئتين وتلف الدماغ، حتى للأشخاص الذين يتواجدون خارج منطقة الانفجار المباشر، وفقًا للخبير القانوني آرثر فان كولر.
الهجمات الأخيرة على منطقة ك
ييف وميناء أوديسا تسببت في أضرار واسعة النطاق ورفعت مستوى القلق لدى المدنيين، الذين أصبحوا يعيشون تحت تهديد مستمر.
إنتاج الطائرات المسيرة في "ألابوغا"
منطقة ألابوغا الاقتصادية الخاصة، الواقعة على بعد 1000 كيلومتر شرق موسكو، تحولت إلى مركز لإنتاج الطائرات المسيرة بعد غزو أوكرانيا في عام 2022. بدأت المنطقة كمجمع صناعي يهدف إلى جذب الاستثمارات، لكنها تحولت إلى الإنتاج العسكري.
ووفقًا لتحليل صور الأقمار الصناعية، تمت إضافة منشآت جديدة إلى المجمع بعد الغزو. يتم الآن إنتاج حوالي 40 طائرة وهمية و10 طائرات مسيرة مسلحة يوميًا، مما يوضح التركيز الروسي على هذا التكتيك.
العلاقة مع إيران
ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاقًا مع إيران بقيمة 1.6 مليار يورو لإنتاج طائرات "شاهد" المسيرة في عام 2022. بعد فترة وجيزة من توقيع الاتفاق، بدأت روسيا إنتاج الطائرات في "ألابوغا"، مما عزز قدراتها في هذا المجال.
ووفقًا لتحليل وكالة الأسوشيتد برس، فإن 94% من الطائرات المسيرة الروسية لا تصل إلى أهدافها بفضل الدفاعات الجوية الأوكرانية، لكنها تسبب استنزافًا كبيرًا للموارد. تكلفة الطائرة الوهمية أقل بكثير من تكلفة صاروخ دفاع جوي، مما يجعل هذه التكتيكات فعالة من حيث التكلفة بالنسبة لروسيا.
ويمثل هذا التكتيك الجديد تحديًا كبيرًا لأوكرانيا، حيث يجبرها على تكثيف جهودها الدفاعية مع استمرار روسيا في استغلال نقاط ضعفها. ومع استخدام الطائرات الحرارية والوهمية، تصبح السماء الأوكرانية مسرحًا لتكتيكات حرب نفسية وتقنية تزيد من تعقيد النزاع المستمر.
رغم قدرة الدفاعات الأوكرانية على إسقاط معظم الطائرات المسيرة، إلا أن تكلفة الدفاع تبقى مرتفعة، مما يجعل التكتيك الروسي فعالًا من حيث استنزاف الموارد.
فالطائرات الوهمية تكلف جزءًا بسيطًا من تكلفة صواريخ الدفاع الجوي، بينما تسبب الهجمات المستمرة ضغطًا نفسيًا كبيرًا على السكان، وفقا لموقع يورونيوز.
كما أن الهجمات بالطائرات المسيرة باتت تمثل تحديًا مزدوجًا لأوكرانيا: مواجهة الأضرار المادية المباشرة وإدارة استنزاف الموارد في ظل استمرار روسيا في تطوير تكتيكاتها الهجومية.- وكالات
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