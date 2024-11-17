الطائرات المسيرة المميتة.. تكتيك روسي جديد في الحرب على أوكرانيا

في خطوة تكتيكية جديدة، بدأت روسيا باستخدام طائرات مسيرة مميتة مزودة برؤوس حرارية (Thermobaric) مخبأة وسط أسراب من الطائرات الوهمية، بهدف إرباك الدفاعات الأوكرانية وإجبارها على استنزاف مواردها.

هذه الاستراتيجية، التي أطلقت عليها روسيا اسم "عملية الهدف الوهمي" (Operation False Target)، تمثل تحولاً نوعياً في طريقة استخدام الطائرات المسيرة في الصراع.



تكتيك الطائرات الوهمية

وفقًا لمصادر مطلعة على الإنتاج الروسي وخبير أوكراني في الإلكترونيات، فإن أكثر من نصف الطائرات المسيرة التي تستهدف أوكرانيا الآن غير مسلحة. تصل نسبة الطائرات الوهمية الجديدة إلى 75% من إجمالي الطائرات المنتجة في مصنع "ألابوغا" في منطقة تترستان، والذي يُعتبر مختبرًا حديثًا لإنتاج الطائرات المسيرة.



ويتمثل الهدف من هذا التكتيك في إجبار أوكرانيا على استخدام ذخائر دفاع جوي باهظة الثمن، بينما تُستخدم الطائرات الوهمية لجمع معلومات استخباراتية ونقلها إلى روسيا.



الطائرات الحرارية المميتة

الطائرات المجهزة برؤوس حرارية، والمعروفة أيضًا باسم "قنابل الفراغ"، تُنتج في نفس المصنع وهي قادرة على تدمير أهداف داخل مبانٍ محصنة أو تحت الأرض. تسبب هذه الطائرات دمارًا واسعًا من خلال إنشاء دوامة من الضغط العالي والحرارة، وتُصمم أيضًا لإحداث أضرار إضافية بفضل الحشوات المعدنية التي تنشر شظايا مدمرة بعد الانفجار.



ووفقًا لخبير أوكراني يُعرف باسم "فلاش"، والذي يعمل من شاحنة عسكرية مزودة بأجهزة تشويش إلكترونية، فإن الطائرات الحرارية تم استخدامها لأول مرة هذا الصيف وتشكل الآن ما بين 3% و5% من إجمالي الطائرات المسيرة الروسية.



تأثير التكتيك على المدنيين والبنية التحتية

الهجمات بالطائرات الحرارية لها تأثير مرعب على المدنيين، حيث يمكنها التسبب في إصابات جسدية مروعة مثل انهيار الرئتين وتلف الدماغ، حتى للأشخاص الذين يتواجدون خارج منطقة الانفجار المباشر، وفقًا للخبير القانوني آرثر فان كولر.

الهجمات الأخيرة على منطقة ك

ييف وميناء أوديسا تسببت في أضرار واسعة النطاق ورفعت مستوى القلق لدى المدنيين، الذين أصبحوا يعيشون تحت تهديد مستمر.



إنتاج الطائرات المسيرة في "ألابوغا"

منطقة ألابوغا الاقتصادية الخاصة، الواقعة على بعد 1000 كيلومتر شرق موسكو، تحولت إلى مركز لإنتاج الطائرات المسيرة بعد غزو أوكرانيا في عام 2022. بدأت المنطقة كمجمع صناعي يهدف إلى جذب الاستثمارات، لكنها تحولت إلى الإنتاج العسكري.



ووفقًا لتحليل صور الأقمار الصناعية، تمت إضافة منشآت جديدة إلى المجمع بعد الغزو. يتم الآن إنتاج حوالي 40 طائرة وهمية و10 طائرات مسيرة مسلحة يوميًا، مما يوضح التركيز الروسي على هذا التكتيك.



العلاقة مع إيران

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاقًا مع إيران بقيمة 1.6 مليار يورو لإنتاج طائرات "شاهد" المسيرة في عام 2022. بعد فترة وجيزة من توقيع الاتفاق، بدأت روسيا إنتاج الطائرات في "ألابوغا"، مما عزز قدراتها في هذا المجال.



ووفقًا لتحليل وكالة الأسوشيتد برس، فإن 94% من الطائرات المسيرة الروسية لا تصل إلى أهدافها بفضل الدفاعات الجوية الأوكرانية، لكنها تسبب استنزافًا كبيرًا للموارد. تكلفة الطائرة الوهمية أقل بكثير من تكلفة صاروخ دفاع جوي، مما يجعل هذه التكتيكات فعالة من حيث التكلفة بالنسبة لروسيا.





ويمثل هذا التكتيك الجديد تحديًا كبيرًا لأوكرانيا، حيث يجبرها على تكثيف جهودها الدفاعية مع استمرار روسيا في استغلال نقاط ضعفها. ومع استخدام الطائرات الحرارية والوهمية، تصبح السماء الأوكرانية مسرحًا لتكتيكات حرب نفسية وتقنية تزيد من تعقيد النزاع المستمر.

رغم قدرة الدفاعات الأوكرانية على إسقاط معظم الطائرات المسيرة، إلا أن تكلفة الدفاع تبقى مرتفعة، مما يجعل التكتيك الروسي فعالًا من حيث استنزاف الموارد.

فالطائرات الوهمية تكلف جزءًا بسيطًا من تكلفة صواريخ الدفاع الجوي، بينما تسبب الهجمات المستمرة ضغطًا نفسيًا كبيرًا على السكان، وفقا لموقع يورونيوز.



كما أن الهجمات بالطائرات المسيرة باتت تمثل تحديًا مزدوجًا لأوكرانيا: مواجهة الأضرار المادية المباشرة وإدارة استنزاف الموارد في ظل استمرار روسيا في تطوير تكتيكاتها الهجومية.- وكالات

