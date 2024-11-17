النمسا تواجه أزمة غاز جديدة مع تهديد روسيا بوقف الإمدادات

تستعد روسيا لقطع إمدادات الغاز عن النمسا اعتبارًا من السبت، وفقًا لما أعلنته شركة الغاز النمساوية OMV، مما أثار مخاوف بشأن تداعيات هذا القرار على قطاع الطاقة في البلاد. ومع ذلك، طمأن المستشار النمساوي كارل نيهامر مواطنيه بأن هناك إمدادات بديلة آمنة، مشددًا على أن "لا أحد سيعاني من البرد هذا الشتاء".



شركة OMV أكدت أن شركة الغاز الروسية المملوكة للدولة، غازبروم، ستوقف إمداداتها للنمسا، وذلك على خلفية نزاع مالي. تأتي هذه الخطوة بعد أن قررت OMV التوقف عن دفع مستحقات غازبروم إلى فرعها في النمسا لتعويض حكم تحكيم بقيمة 230 مليون يورو حصلت عليه الشركة النمساوية بسبب قطع سابق للغاز عن فرعها في ألمانيا. هذا الإعلان أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق.



حتى الآن، لم يتضح ما إذا كانت روسيا قد نفذت تهديدها بالكامل. وفقًا لتقارير أوروبية، غازبروم ما زالت ترسل الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا بالمستويات المعتادة، بحسب ما ذكرته بلومبرغ يوم السبت.



يُذكر أن روسيا قطعت معظم إمدادات الغاز عن أوروبا في عام 2022، متذرعة بخلافات حول الدفع بالروبل. قادة الاتحاد الأوروبي وصفوا هذا القرار بأنه "ابتزاز طاقي" ردًا على دعمهم لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي. هذا القطع أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز وتفاقم معدلات التضخم التي بلغت أرقامًا مزدوجة في بعض البلدان، قبل أن تعود للتراجع مؤخرًا.



وتسعى الحكومات الأوروبية منذ ذلك الحين إلى تأمين بدائل للإمدادات الروسية. ومع ذلك، ما زالت ثلاث دول أوروبية، هي النمسا وسلوفاكيا والمجر، تعتمد على الغاز الروسي الذي يتم توريده عبر أوكرانيا. لكن أوكرانيا أعلنت أنها لن تمدد اتفاقية العبور مع غازبروم بعد يناير 2025، بهدف تقليل دخل روسيا الذي تقول كييف إنه يُستخدم لتمويل الحرب، مما يدفع هذه الدول إلى البحث عن مصادر بديلة.



هذا وتعتمد النمسا بشكل كبير على الغاز الروسي، حيث ارتفعت نسبة اعتمادها إلى 98% في ديسمبر الماضي. ومنذ ذلك الحين، تسعى فيينا إلى تسريع تقليص علاقاتها مع الغاز الروسي.

وفي فبراير الماضي، أعلنت النمسا خططًا لإجبار شركات الطاقة المحلية على تقليل اعتمادها على الغاز الروسي تدريجيًا واستكشاف خيارات لإنهاء العقود طويلة الأجل مع موسكو.



وفي سياق متصل، أجرى المستشار الألماني أولاف شولتز يوم الجمعة مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أول تبادل مباشر بينهما منذ ما يقرب من عامين.- وكالات

