النمسا تواجه أزمة غاز جديدة مع تهديد روسيا بوقف الإمدادات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تستعد روسيا لقطع إمدادات الغاز عن النمسا اعتبارًا من السبت، وفقًا لما أعلنته شركة الغاز النمساوية OMV، مما أثار مخاوف بشأن تداعيات هذا القرار على قطاع الطاقة في البلاد. ومع ذلك، طمأن المستشار النمساوي كارل نيهامر مواطنيه بأن هناك إمدادات بديلة آمنة، مشددًا على أن "لا أحد سيعاني من البرد هذا الشتاء".
شركة OMV أكدت أن شركة الغاز الروسية المملوكة للدولة، غازبروم، ستوقف إمداداتها للنمسا، وذلك على خلفية نزاع مالي. تأتي هذه الخطوة بعد أن قررت OMV التوقف عن دفع مستحقات غازبروم إلى فرعها في النمسا لتعويض حكم تحكيم بقيمة 230 مليون يورو حصلت عليه الشركة النمساوية بسبب قطع سابق للغاز عن فرعها في ألمانيا. هذا الإعلان أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق.
حتى الآن، لم يتضح ما إذا كانت روسيا قد نفذت تهديدها بالكامل. وفقًا لتقارير أوروبية، غازبروم ما زالت ترسل الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا بالمستويات المعتادة، بحسب ما ذكرته بلومبرغ يوم السبت.
يُذكر أن روسيا قطعت معظم إمدادات الغاز عن أوروبا في عام 2022، متذرعة بخلافات حول الدفع بالروبل. قادة الاتحاد الأوروبي وصفوا هذا القرار بأنه "ابتزاز طاقي" ردًا على دعمهم لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي. هذا القطع أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز وتفاقم معدلات التضخم التي بلغت أرقامًا مزدوجة في بعض البلدان، قبل أن تعود للتراجع مؤخرًا.
وتسعى الحكومات الأوروبية منذ ذلك الحين إلى تأمين بدائل للإمدادات الروسية. ومع ذلك، ما زالت ثلاث دول أوروبية، هي النمسا وسلوفاكيا والمجر، تعتمد على الغاز الروسي الذي يتم توريده عبر أوكرانيا. لكن أوكرانيا أعلنت أنها لن تمدد اتفاقية العبور مع غازبروم بعد يناير 2025، بهدف تقليل دخل روسيا الذي تقول كييف إنه يُستخدم لتمويل الحرب، مما يدفع هذه الدول إلى البحث عن مصادر بديلة.
هذا وتعتمد النمسا بشكل كبير على الغاز الروسي، حيث ارتفعت نسبة اعتمادها إلى 98% في ديسمبر الماضي. ومنذ ذلك الحين، تسعى فيينا إلى تسريع تقليص علاقاتها مع الغاز الروسي.
وفي فبراير الماضي، أعلنت النمسا خططًا لإجبار شركات الطاقة المحلية على تقليل اعتمادها على الغاز الروسي تدريجيًا واستكشاف خيارات لإنهاء العقود طويلة الأجل مع موسكو.
وفي سياق متصل، أجرى المستشار الألماني أولاف شولتز يوم الجمعة مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أول تبادل مباشر بينهما منذ ما يقرب من عامين.- وكالات
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