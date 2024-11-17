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شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهاجم سيول بسبب المنشورات الدعائية

11/17/2024 4:34:22 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قالت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم (الأحد)، إن كوريا الجنوبية ستدفع ((ثمناً غالياً)) جراء إرسالها في اليوم السابق منشورات دعائية عبر الحدود.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن جونج، التي تشغل منصب نائب مدير اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، قولها في بيان، إن الشطر الجنوبي أسقط ((أنواعاً مختلفة من منشورات التحريض السياسي والأشياء القذرة)) قرب الحدود وداخل البلاد أمس السبت.


وأضافت: ((ندين بشدة الأعمال المشينة والقذرة لجمهورية كوريا الجنوبية التي ارتكبت مجدداً أعمالاً استفزازية وتحريضاً سياسياً و تآمرياً ضد كوريا الديمقراطية في تجاهل لتحذيراتنا المتكررة)).


وجاء الرد الكوري الشمالي الغاضب ردا على قيام نشطاء من كوريا الجنوبية بإرسال بالونات عبر الحدود تحمل منشورات دعائية مناهضة لبيونج يانج وسلعا استهلاكية كورية جنوبية.


وقالت كيم إن قوات الأمن الكورية الشمالية أغلقت المناطق التي عثر فيها على المنشورات وأنها تقوم بالتخلص منها.-(وكالات)

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