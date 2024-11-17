96 شهيدا بمجازر الاحتلال في قطاع غزة بينهم 72 في بيت لاهيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفع عدد ضحايا مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة اليوم إلى 96 شهيدا وعشرات الجرحى والمفقودين من بينهم أكثر من 72 استشهدوا في مجازر للاحتلال في بيت لاهيا شمال القطاع.
وقال الإعلام الحكومي في قطاع غزة إن جيش الاحتلال "ارتكب اليوم 4 مجازر وحشية" في بيت لاهيا أسفرت عن أكثر من 72 شهيدا، كما ارتكب الاحتلال مجزرتين في مخيمي النصيرات والبريج وسط الطقاع بقصف منازل استشهد على إثرها 24 فلسطينيا.
وجاء معظم الشهداء في بيت لاهيا نتيجة استمرار عمليات النسف الإسرائيلية المكثفة للمباني والمربعات السكنية في بلدة بيت لاهيا ومخيم جباليا ومدينة غزة (شمال)، ومخيمي النصيرات والبريج (وسط)، ومدينة رفح (جنوب)، وفق شهود عيان.
وقال المركز الفلسطيني للإعلام اليوم إن الاحتلال قصف بطائراته الحربية منازل مأهولة بالسكان في مشروع بيت لاهيا، أسفرت إحدى الغارات عن 50 شهيدا والأخرى عن 15 شهيدا في حصيلة أولية.
وقال شهود عيان إن الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلا مكونا من 5 طوابق في مشروع بيت لاهيا، مما أدى إلى استشهاد 50 فلسطينيا على الأقل وإصابة آخرين.
وأضاف الشهود أن المنزل كان يؤوي أكثر من 70 نازحا وتم تدميره بالكامل على رؤوس من فيه.
وفي المنطقة نفسها، استشهد 15 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا آخر كان يؤوي نازحين، حسب شهود عيان، كما استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي على منزل آخر في بيت لاهيا.
وأشار الشهود إلى أن عمليات انتشال الضحايا في بيت لاهيا تواجه صعوبات كبيرة، بسبب تواصل القصف الإسرائيلي على المنطقة وغياب أي خدمات للدفاع المدني والإسعاف بسبب الحصار الذي يفرضه جيش الاحتلال على المنطقة.
وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منذ صباح اليوم نسف المنازل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، "باستخدام الروبوتات والبراميل المتفجرة، مما يؤدي إلى محو أحياء سكنية كاملة".
في غضون ذلك، استشهد 7 مواطنين فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب عدد آخر جراء استهداف قوات الاحتلال منزلا بمخيم البريج وسط قطاع غزة. كما استشهد مواطنان في قصف إسرائيلي الليلة الماضية على شارع صلاح الدين قرب مدخل المخيم .
وقال مستشفى العودة إنه استقبل 6 إصابات جراء قصف الاحتلال على شارع صلاح الدين، وأفاد بأن طواقم إسعاف المشفى نجت من القصف العشوائي لتلك المنطقة في أثناء إجلاء الجرحى.
مقتل جندي إسرائيلي
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مقتل أحد جنوده، برصاص قناص من حركة حماس، في ضواحي جباليا، بالقرب من بيت لاهيا، في شمال قطاع غزة أمس السبت.
ونشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أمس مقاطع مصورة قالت إنها لمعارك مع الجيش الإسرائيلي تظهر تدمير عناصرها آليات عسكرية إسرائيلية في مخيم جباليا شمال القطاع.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، منذ 407 أيام، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار.
وارتفع ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 43 ألفا و799 شهيدا و103 آلاف و601 جريح، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار.-(الجزيرة)
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