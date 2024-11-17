96 شهيدا بمجازر الاحتلال في قطاع غزة بينهم 72 في بيت لاهيا

ارتفع عدد ضحايا مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة اليوم إلى 96 شهيدا وعشرات الجرحى والمفقودين من بينهم أكثر من 72 استشهدوا في مجازر للاحتلال في بيت لاهيا شمال القطاع.



وقال الإعلام الحكومي في قطاع غزة إن جيش الاحتلال "ارتكب اليوم 4 مجازر وحشية" في بيت لاهيا أسفرت عن أكثر من 72 شهيدا، كما ارتكب الاحتلال مجزرتين في مخيمي النصيرات والبريج وسط الطقاع بقصف منازل استشهد على إثرها 24 فلسطينيا.



وجاء معظم الشهداء في بيت لاهيا نتيجة استمرار عمليات النسف الإسرائيلية المكثفة للمباني والمربعات السكنية في بلدة بيت لاهيا ومخيم جباليا ومدينة غزة (شمال)، ومخيمي النصيرات والبريج (وسط)، ومدينة رفح (جنوب)، وفق شهود عيان.



وقال المركز الفلسطيني للإعلام اليوم إن الاحتلال قصف بطائراته الحربية منازل مأهولة بالسكان في مشروع بيت لاهيا، أسفرت إحدى الغارات عن 50 شهيدا والأخرى عن 15 شهيدا في حصيلة أولية.



وقال شهود عيان إن الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلا مكونا من 5 طوابق في مشروع بيت لاهيا، مما أدى إلى استشهاد 50 فلسطينيا على الأقل وإصابة آخرين.



وأضاف الشهود أن المنزل كان يؤوي أكثر من 70 نازحا وتم تدميره بالكامل على رؤوس من فيه.



وفي المنطقة نفسها، استشهد 15 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا آخر كان يؤوي نازحين، حسب شهود عيان، كما استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي على منزل آخر في بيت لاهيا.



وأشار الشهود إلى أن عمليات انتشال الضحايا في بيت لاهيا تواجه صعوبات كبيرة، بسبب تواصل القصف الإسرائيلي على المنطقة وغياب أي خدمات للدفاع المدني والإسعاف بسبب الحصار الذي يفرضه جيش الاحتلال على المنطقة.



وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منذ صباح اليوم نسف المنازل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، "باستخدام الروبوتات والبراميل المتفجرة، مما يؤدي إلى محو أحياء سكنية كاملة".

في غضون ذلك، استشهد 7 مواطنين فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب عدد آخر جراء استهداف قوات الاحتلال منزلا بمخيم البريج وسط قطاع غزة. كما استشهد مواطنان في قصف إسرائيلي الليلة الماضية على شارع صلاح الدين قرب مدخل المخيم .



وقال مستشفى العودة إنه استقبل 6 إصابات جراء قصف الاحتلال على شارع صلاح الدين، وأفاد بأن طواقم إسعاف المشفى نجت من القصف العشوائي لتلك المنطقة في أثناء إجلاء الجرحى.

مقتل جندي إسرائيلي



وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مقتل أحد جنوده، برصاص قناص من حركة حماس، في ضواحي جباليا، بالقرب من بيت لاهيا، في شمال قطاع غزة أمس السبت.



ونشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أمس مقاطع مصورة قالت إنها لمعارك مع الجيش الإسرائيلي تظهر تدمير عناصرها آليات عسكرية إسرائيلية في مخيم جباليا شمال القطاع.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، منذ 407 أيام، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار.



وارتفع ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 43 ألفا و799 شهيدا و103 آلاف و601 جريح، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار.-(الجزيرة)