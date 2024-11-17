بايدن وشي يتفقان على إبقاء السيطرة على الأسلحة النووية بيد البشر وليس الذكاء الاصطناعي

في لقاء وُصف بالتاريخي على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC)، توصل الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ إلى اتفاق يهدف إلى ضمان أن تكون قرارات استخدام الأسلحة النووية تحت سيطرة بشرية، لا ذكاء اصطناعي. وتأتي هذه الخطوة في ظل مخاوف متزايدة من تصاعد سباق التسلح التكنولوجي، خصوصًا مع اقتراب بايدن من انتهاء ولايته.



ويُعد هذا الاتفاق الأول من نوعه للصين، مما يعكس اعترافًا ضمنيًا بأهمية مواجهة المخاطر الاستراتيجية طويلة الأمد المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في الأنظمة العسكرية. وصرّح مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، بأن هذا الاتفاق يمثل "خطوة أولى مهمة"، في إشارة إلى الحاجة لاستمرار النقاشات بين القوتين النوويتين.



وتزامن اللقاء مع استعداد الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتسلم السلطة في يناير، مما وضع بايدن في موقف يسعى من خلاله لتثبيت مكاسب إدارته مع الصين، خاصة فيما يتعلق بمكافحة المخدرات وتغير المناخ. ورغم التوترات المستمرة، أكّد بايدن خلال الاجتماع على أهمية الاستقرار في العلاقة بين البلدين باعتبارها "الأهم عالميًا".



شي جين بينغ من جهته أبدى استعداد بلاده للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، لكنه شدد في الوقت ذاته على الحفاظ على مصالح الصين الأمنية والتنموية. هذا الموقف المزدوج يبرز استراتيجية بكين المتوازنة بين التواصل مع واشنطن وحماية طموحاتها الوطنية. ، بحسب موقع npٌr.





وخلال الاجتماع الذي استمر 90 دقيقة، لم يتجنب شي انتقاد سياسات بايدن، وخصوصًا القيود المفروضة على تصدير التكنولوجيا المتقدمة للصين. وتستهدف هذه القيود الصناعات المرتبطة بأشباه الموصلات، والأنظمة العسكرية، والصواريخ الفرط صوتية، مما يعكس مخاوف أمريكية من استخدام هذه التقنيات في تطوير قدرات عسكرية صينية.

ولطالما دفعت واشنطن بكين نحو الانخراط في محادثات حول السيطرة على الأسلحة النووية، في ظل قلق متزايد من التوسع السريع للترسانة النووية الصينية. فقد قدرت وزارة الدفاع الأميركية العام الماضي أن الصين تمتلك 500 رأس نووي عملي، ومن المتوقع أن يتجاوز العدد 1,000 رأس بحلول عام 2030.



وتواصل الصين تحديث برنامجها النووي، بما في ذلك تطوير صواريخ باليستية حديثة واختبار رؤوس حربية تعمل بتقنيات تفوق سرعة الصوت. بالإضافة إلى ذلك، بدأت الصين دوريات بحرية منتظمة بأسلحة نووية، مما يمنحها "ثالوثاً نووياً" كاملاً - وهو مؤشر على كونها قوة نووية رئيسية.

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أطلقت الولايات المتحدة والصين أول محادثات ثنائية رسمية حول هذا الموضوع في مايو الماضي بجنيف. ومع ذلك، لم تشمل تلك المحادثات قضايا تتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في صنع القرارات النووية.



وتصر الصين على سياسة "عدم الاستخدام الأول" للأسلحة النووية وتؤكد أن قدراتها النووية تقتصر على ردع "حديث ومعقول". في الوقت ذاته، رفضت بكين الانتقادات الغربية بشأن زيادة قوتها النووية ووصفتها بـ"المبالغات".



شي وصف هذه السياسات بأنها "ساحة صغيرة وأسوار عالية"، في إشارة إلى محاولات الولايات المتحدة الحد من قدرة الصين على التقدم في الثورة التكنولوجية العالمية. ورد بايدن بأن إدارته ملتزمة بمواصلة هذه القيود، داعيًا الإدارة القادمة إلى تبني النهج نفسه.



على الجانب الجيوسياسي، أثار بايدن مخاوفه من دعم الصين للصناعات الدفاعية الروسية، داعيًا شي إلى استخدام نفوذه على كوريا الشمالية لوقف إرسال المزيد من القوات لدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا. هذا الطرح يأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات الدولية، حيث تسعى واشنطن إلى عزل موسكو عبر الضغط على شركائها، بما في ذلك بكين.



ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، تظل العلاقات الأمريكية-الصينية أمام تحدٍ جديد. فقد أشار سوليفان إلى وجود استمرارية محتملة بين الإدارتين في معالجة "التحدي الصيني"، خاصة مع تعيين شخصيات مثل مايك والتز مستشارًا للأمن القومي، وماركو روبيو وزيرًا للخارجية في إدارة ترامب المقبلة.



فيما ترامب، المعروف بتشدده تجاه الصين، قد يُصعّد الحرب التجارية بزيادة الرسوم الجمركية التي أبقى بايدن معظمها، مما يزيد الضغط على العلاقات الثنائية.



وعلى الرغم من أهمية الاتفاق حول السيطرة البشرية على القرارات النووية، يظل تأثيره العملي محدودًا في ظل غياب آليات تنفيذ واضحة أو ضمانات متبادلة. الخطوة تبدو أكثر رمزية من كونها استراتيجية، خاصة مع التركيز الأكبر على القضايا الاقتصادية والتكنولوجية التي تظل مصدر التوتر الأساسي بين البلدين.



وفي ظل الانتقال الوشيك للسلطة في واشنطن، قد يمثل لقاء بايدن وشي جسرًا هشًا بين الإدارتين، مع استمرار التحديات الرئيسية التي ستؤثر على مستقبل العلاقة بين القوتين العظميين. - وكالات



