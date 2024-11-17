بايدن وشي يتفقان على إبقاء السيطرة على الأسلحة النووية بيد البشر وليس الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
في لقاء وُصف بالتاريخي على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC)، توصل الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ إلى اتفاق يهدف إلى ضمان أن تكون قرارات استخدام الأسلحة النووية تحت سيطرة بشرية، لا ذكاء اصطناعي. وتأتي هذه الخطوة في ظل مخاوف متزايدة من تصاعد سباق التسلح التكنولوجي، خصوصًا مع اقتراب بايدن من انتهاء ولايته.
ويُعد هذا الاتفاق الأول من نوعه للصين، مما يعكس اعترافًا ضمنيًا بأهمية مواجهة المخاطر الاستراتيجية طويلة الأمد المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في الأنظمة العسكرية. وصرّح مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، بأن هذا الاتفاق يمثل "خطوة أولى مهمة"، في إشارة إلى الحاجة لاستمرار النقاشات بين القوتين النوويتين.
وتزامن اللقاء مع استعداد الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتسلم السلطة في يناير، مما وضع بايدن في موقف يسعى من خلاله لتثبيت مكاسب إدارته مع الصين، خاصة فيما يتعلق بمكافحة المخدرات وتغير المناخ. ورغم التوترات المستمرة، أكّد بايدن خلال الاجتماع على أهمية الاستقرار في العلاقة بين البلدين باعتبارها "الأهم عالميًا".
شي جين بينغ من جهته أبدى استعداد بلاده للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، لكنه شدد في الوقت ذاته على الحفاظ على مصالح الصين الأمنية والتنموية. هذا الموقف المزدوج يبرز استراتيجية بكين المتوازنة بين التواصل مع واشنطن وحماية طموحاتها الوطنية. ، بحسب موقع npٌr.
وخلال الاجتماع الذي استمر 90 دقيقة، لم يتجنب شي انتقاد سياسات بايدن، وخصوصًا القيود المفروضة على تصدير التكنولوجيا المتقدمة للصين. وتستهدف هذه القيود الصناعات المرتبطة بأشباه الموصلات، والأنظمة العسكرية، والصواريخ الفرط صوتية، مما يعكس مخاوف أمريكية من استخدام هذه التقنيات في تطوير قدرات عسكرية صينية.
ولطالما دفعت واشنطن بكين نحو الانخراط في محادثات حول السيطرة على الأسلحة النووية، في ظل قلق متزايد من التوسع السريع للترسانة النووية الصينية. فقد قدرت وزارة الدفاع الأميركية العام الماضي أن الصين تمتلك 500 رأس نووي عملي، ومن المتوقع أن يتجاوز العدد 1,000 رأس بحلول عام 2030.
وتواصل الصين تحديث برنامجها النووي، بما في ذلك تطوير صواريخ باليستية حديثة واختبار رؤوس حربية تعمل بتقنيات تفوق سرعة الصوت. بالإضافة إلى ذلك، بدأت الصين دوريات بحرية منتظمة بأسلحة نووية، مما يمنحها "ثالوثاً نووياً" كاملاً - وهو مؤشر على كونها قوة نووية رئيسية.
وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أطلقت الولايات المتحدة والصين أول محادثات ثنائية رسمية حول هذا الموضوع في مايو الماضي بجنيف. ومع ذلك، لم تشمل تلك المحادثات قضايا تتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في صنع القرارات النووية.
وتصر الصين على سياسة "عدم الاستخدام الأول" للأسلحة النووية وتؤكد أن قدراتها النووية تقتصر على ردع "حديث ومعقول". في الوقت ذاته، رفضت بكين الانتقادات الغربية بشأن زيادة قوتها النووية ووصفتها بـ"المبالغات".
شي وصف هذه السياسات بأنها "ساحة صغيرة وأسوار عالية"، في إشارة إلى محاولات الولايات المتحدة الحد من قدرة الصين على التقدم في الثورة التكنولوجية العالمية. ورد بايدن بأن إدارته ملتزمة بمواصلة هذه القيود، داعيًا الإدارة القادمة إلى تبني النهج نفسه.
على الجانب الجيوسياسي، أثار بايدن مخاوفه من دعم الصين للصناعات الدفاعية الروسية، داعيًا شي إلى استخدام نفوذه على كوريا الشمالية لوقف إرسال المزيد من القوات لدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا. هذا الطرح يأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات الدولية، حيث تسعى واشنطن إلى عزل موسكو عبر الضغط على شركائها، بما في ذلك بكين.
ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، تظل العلاقات الأمريكية-الصينية أمام تحدٍ جديد. فقد أشار سوليفان إلى وجود استمرارية محتملة بين الإدارتين في معالجة "التحدي الصيني"، خاصة مع تعيين شخصيات مثل مايك والتز مستشارًا للأمن القومي، وماركو روبيو وزيرًا للخارجية في إدارة ترامب المقبلة.
فيما ترامب، المعروف بتشدده تجاه الصين، قد يُصعّد الحرب التجارية بزيادة الرسوم الجمركية التي أبقى بايدن معظمها، مما يزيد الضغط على العلاقات الثنائية.
وعلى الرغم من أهمية الاتفاق حول السيطرة البشرية على القرارات النووية، يظل تأثيره العملي محدودًا في ظل غياب آليات تنفيذ واضحة أو ضمانات متبادلة. الخطوة تبدو أكثر رمزية من كونها استراتيجية، خاصة مع التركيز الأكبر على القضايا الاقتصادية والتكنولوجية التي تظل مصدر التوتر الأساسي بين البلدين.
وفي ظل الانتقال الوشيك للسلطة في واشنطن، قد يمثل لقاء بايدن وشي جسرًا هشًا بين الإدارتين، مع استمرار التحديات الرئيسية التي ستؤثر على مستقبل العلاقة بين القوتين العظميين. - وكالات
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