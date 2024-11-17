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6.1 مليار دولار الدخل السياحي لنهاية تشرين الأول الماضي

11/17/2024 4:34:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، إلى أن الدخل السياحي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بلغ ما قيمته 6,153 مليار دولار، مسجلا انخفاضا نسبته 4.4 بالمئة بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023، وذلك يعود إلى تراجع أعداد السياح بنسبة 6.6 بالمئة.


وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين بنسبة 6.2 بالمئة، والعرب بنسبة 11.6 بالمئة، في حين تراجع الدخل السياحي من الجنسيات الأوروبية والأميركية والجنسيات الأخرى.


وعلى صعيد آخر، تظهر البيانات ارتفاعًا في الإنفاق على السياحة في الخارج خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، بنسبة 2 بالمئة، ليصل إلى 1,657 مليار دولار مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023.- (بترا)

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