6.1 مليار دولار الدخل السياحي لنهاية تشرين الأول الماضي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، إلى أن الدخل السياحي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بلغ ما قيمته 6,153 مليار دولار، مسجلا انخفاضا نسبته 4.4 بالمئة بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023، وذلك يعود إلى تراجع أعداد السياح بنسبة 6.6 بالمئة.
وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين بنسبة 6.2 بالمئة، والعرب بنسبة 11.6 بالمئة، في حين تراجع الدخل السياحي من الجنسيات الأوروبية والأميركية والجنسيات الأخرى.
وعلى صعيد آخر، تظهر البيانات ارتفاعًا في الإنفاق على السياحة في الخارج خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، بنسبة 2 بالمئة، ليصل إلى 1,657 مليار دولار مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023.- (بترا)
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