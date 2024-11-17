روسيا تستهدف شبكة الكهرباء الأوكرانية بهجوم صاروخي ضخم

شهدت العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى انفجارات واسعة النطاق صباح الأحد، مع تنفيذ روسيا أكبر هجوم صاروخي منذ أغسطس الماضي، مستهدفة منشآت الطاقة في وقت يقترب فيه الشتاء، وفقاً لمسؤولين أوكرانيين.



استعد الأوكرانيون منذ أسابيع لاحتمالية شن هجوم كبير على نظام الطاقة الذي يعاني من أضرار، خوفاً من انقطاع طويل للتيار الكهربائي وزيادة الضغوط النفسية في لحظة حرجة من الحرب التي شنتها روسيا في فبراير 2022. الطاقة الأوكراني، جيرمان غالوشينكو، كتب على فيسبوك: "هجوم ضخم آخر على نظام الطاقة قيد التنفيذ. العدو يستهدف منشآت توليد ونقل الكهرباء في جميع أنحاء أوكرانيا."



سمعت أصوات الدفاعات الجوية أثناء تصديها للطائرات المسيرة فوق العاصمة ليلاً، بينما دوت سلسلة من الانفجارات القوية في وسط المدينة صباحاً مع بدء الهجوم الصاروخي. السلطات قطعت الكهرباء عن مناطق عديدة في كييف والمناطق المحيطة بها وفي منطقة دنيبروبتروفسك كإجراء احترازي لتفادي أية تداعيات في حال حدوث أضرار.

في حين أفادت سلطات منطقة فولين شمال غرب البلاد بتعرض البنية التحتية للطاقة لأضرار دون تقديم تفاصيل إضافية، حيث غالباً ما تتحفظ السلطات على معلومات عن حالة شبكة الكهرباء بسبب الحرب.



وفي مدينة ميكولايف الجنوبية، قُتل شخصان في هجوم بالطائرات المسيرة، بحسب الحاكم الإقليمي. كما هزت الانفجارات مدينة زابوريجيا جنوب شرق البلاد وميناء أوديسا المطل على البحر الأسود.

وشوهدت المزيد من الانفجارات في مناطق كريفي ريه جنوباً وريivne غرباً. وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها وصف الهجوم بأنه "أحد أكبر الهجمات الجوية التي شنتها روسيا" باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ ضد "مدن مسالمة ومدنيين نائمين وبنية تحتية حيوية."

وأضاف سيبيها أن هذا الهجوم يمثل "رد روسيا الحقيقي" على القادة الذين تواصلوا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في إشارة واضحة إلى المستشارة الألمانية أولاف شولتس، الذي أجرى مكالمة هاتفية مع بوتين الجمعة الماضية.



الناتو استجاب للأزمة، حيث أعلنت بولندا، العضو في الحلف والمجاورة لأوكرانيا، أنها قامت بتحريك قواتها الجوية داخل مجالها الجوي كإجراء أمني بسبب الهجوم الروسي، الذي استخدم صواريخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. القوات البولندية قالت إنها "فعلت جميع الموارد المتاحة ووضعت أنظمة الدفاع الجوي والرصد الراداري في أعلى درجات الجاهزية."



القوات الجوية الأوكرانية دعت السكان إلى الاحتماء ووفرت تحديثات مستمرة عن مسار الصواريخ الروسية المختلفة، بما في ذلك صواريخ كروز وباليستية وأخرى تفوق سرعة الصوت. في كييف، اشتعل سقف أحد المباني السكنية بسبب الحطام المتساقط، وأصيب شخصان على الأقل، وفقاً لمسؤولين محليين.



وهذا الهجوم الصاروخي الأخير هو الأكبر منذ هجوم في 26 أغسطس، عندما أطلقت روسيا أكثر من 200 صاروخ وطائرة مسيرة على أنحاء البلاد، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص. هذه الضربات المتصاعدة تعكس تصعيداً إضافياً في الحرب المستمرة وتفاقم معاناة المدنيين مع دخول الشتاء.- رويترز