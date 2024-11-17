سيدة البرازيل الأولى تهين إيلون ماسك في حدث اجتماعي لمجموعة العشرين

أثارت السيدة الأولى في البرازيل، جانجا لولا دا سيلفا، جدلاً بعد أن وجهت شتائم إلى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك خلال حدث اجتماعي مرتبط بقمة مجموعة العشرين يوم السبت، حيث تناولت قضية تنظيم وسائل لمكافحة التضليل الإعلامي.



وأثناء حديثها، تزامن صوت بوق سفينة مع خطابها، مما دفعها للمزاح قائلة: "أعتقد أنه إيلون ماسك"، قبل أن تضيف: "أنا لست خائفة منك، تباً لك يا إيلون ماسك."



ماسك، مالك شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، رد على مقطع فيديو لتصريحاتها بنشر رمز تعبيري يضحك بشدة. وفي منشور آخر، أضاف: "سيخسرون الانتخابات المقبلة"، في إشارة إلى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.



وجاءت تصريحات جانجا خلال حدث اجتماعي سبق القمة التي تُعقد في ريو دي جانيرو يومي الاثنين والثلاثاء.

وكانت شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" قد واجهت تعليقاً لمدة شهر في البرازيل هذا العام بسبب فشلها في تعيين ممثل قانوني في البلاد وتجاهلها أوامر قضائية بحظر حسابات متهمة بنشر "أخبار كاذبة" ورسائل كراهية.



وأثارت التصريحات والردود جدلاً واسعاً بين أنصار الحكومة ومعارضيها، في وقت تترقب فيه البرازيل تطورات متعلقة بتنظيم منصات التواصل الاجتماعي ومكافحة التضليل الإعلامي. -رويترز