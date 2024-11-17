سيدة البرازيل الأولى تهين إيلون ماسك في حدث اجتماعي لمجموعة العشرين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أثارت السيدة الأولى في البرازيل، جانجا لولا دا سيلفا، جدلاً بعد أن وجهت شتائم إلى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك خلال حدث اجتماعي مرتبط بقمة مجموعة العشرين يوم السبت، حيث تناولت قضية تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي لمكافحة التضليل الإعلامي.
وأثناء حديثها، تزامن صوت بوق سفينة مع خطابها، مما دفعها للمزاح قائلة: "أعتقد أنه إيلون ماسك"، قبل أن تضيف: "أنا لست خائفة منك، تباً لك يا إيلون ماسك."
ماسك، مالك شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، رد على مقطع فيديو لتصريحاتها بنشر رمز تعبيري يضحك بشدة. وفي منشور آخر، أضاف: "سيخسرون الانتخابات المقبلة"، في إشارة إلى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وجاءت تصريحات جانجا خلال حدث اجتماعي سبق القمة التي تُعقد في ريو دي جانيرو يومي الاثنين والثلاثاء.
وكانت شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" قد واجهت تعليقاً لمدة شهر في البرازيل هذا العام بسبب فشلها في تعيين ممثل قانوني في البلاد وتجاهلها أوامر قضائية بحظر حسابات متهمة بنشر "أخبار كاذبة" ورسائل كراهية.
وأثارت التصريحات والردود جدلاً واسعاً بين أنصار الحكومة ومعارضيها، في وقت تترقب فيه البرازيل تطورات متعلقة بتنظيم منصات التواصل الاجتماعي ومكافحة التضليل الإعلامي. -رويترز
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