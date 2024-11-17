تاتا توقع صفقة مع بيجاترون لتوسيع تصنيع هواتف آيفون في الهند

أبرمت شركة تاتا إلكترونيكس الهندية للاستحواذ على الحصة الأكبر في آيفون الوحيد لشركة بيجاترون التايوانية في الهند، في خطوة لتعزيز موقعها كمورد رئيسي لشركة أبل، وفقاً لمصادر مطلعة.



وبموجب الاتفاق الذي أُعلن داخلياً الأسبوع الماضي، ستمتلك تاتا 60% من المشروع المشترك وستدير العمليات اليومية، بينما ستحصل بيجاترون على 40% وستقدم الدعم الفني، وفقاً للمصادر التي رفضت الكشف عن هويتها نظراً لأن التفاصيل لم تُعلن بعد.



ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، ورفضت شركة تاتا التعليق، فيما لم ترد كل من أبل و بيجاترون على استفسارات رويترز حتى الآن.



تأتي هذه الصفقة وسط محاولات أبل لتقليل اعتمادها على الصين في سلسلة التوريد بسبب التوترات الجيوسياسية بين بكين وواشنطن. وسيعزز مصنع بيجاترون في مدينة تشيناي خطط تاتا لتصنيع هواتف آيفون في الهند، حيث تعتبر الهند سوقاً متنامياً ومفتاحياً لشركة أبل .



توسع سريع في تصنيع آيفون



وتمتلك تاتا بالفعل مصنعاً لتجميع هواتف آيفون في ولاية كارناتاكا، استحوذت عليه العام الماضي من شركة *ويسترون ويسترون التايوانية. ومع صفقة بيجاترون، سيكون لدى تاتا ثلاثة مصانع لتصنيع هواتف آيفون في الهند، مما يجعلها منافساً قوياً لشركة فوكسكون، المورد الوحيد الآخر لهواتف آيفون في البلاد.



وهذا المصنع المشترك الجديد، الذي يضم حوالي 10,000 موظف، ينتج سنوياً 5 ملايين جهاز آيفون. من المتوقع أن تسهم الهند بما يتراوح بين 20-25% من إجمالي شحنات هواتف آيفون هذا العام، مقارنة بـ12-14% العام الماضي، وفقاً لتحليلات السوق.



المصادر أكدت أن الشركتين ستقدمان طلباً للموافقة إلى لجنة المنافسة الهندية (CCI) خلال الأيام المقبلة، مما يمهد الطريق لاستكمال الإجراءات القانونية للصفقة.

يُذكر أن مصنع مكونات آيفون التابع لتاتا في منطقة هوسور بولاية تاميل نادو تعرض لحريق في سبتمبر الماضي. تسبب الحادث في أضرار طفيفة بالمعدات وتأخير مؤقت في الإنتاج. وأكدت الشركة أن العمليات عادت إلى طبيعتها بعد تحسين إجراءات السلامة. - وكالات