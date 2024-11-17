تاتا توقع صفقة مع بيجاترون لتوسيع تصنيع هواتف آيفون في الهند

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أبرمت شركة تاتا إلكترونيكس الهندية صفقة للاستحواذ على الحصة الأكبر في مصنع هواتف آيفون الوحيد لشركة بيجاترون التايوانية في الهند، في خطوة لتعزيز موقعها كمورد رئيسي لشركة أبل، وفقاً لمصادر مطلعة.
وبموجب الاتفاق الذي أُعلن داخلياً الأسبوع الماضي، ستمتلك تاتا 60% من المشروع المشترك وستدير العمليات اليومية، بينما ستحصل بيجاترون على 40% وستقدم الدعم الفني، وفقاً للمصادر التي رفضت الكشف عن هويتها نظراً لأن التفاصيل لم تُعلن بعد.
ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، ورفضت شركة تاتا التعليق، فيما لم ترد كل من أبل و بيجاترون على استفسارات رويترز حتى الآن.
تأتي هذه الصفقة وسط محاولات أبل لتقليل اعتمادها على الصين في سلسلة التوريد بسبب التوترات الجيوسياسية بين بكين وواشنطن. وسيعزز مصنع بيجاترون في مدينة تشيناي خطط تاتا لتصنيع هواتف آيفون في الهند، حيث تعتبر الهند سوقاً متنامياً ومفتاحياً لشركة أبل .
توسع سريع في تصنيع آيفون
وتمتلك تاتا بالفعل مصنعاً لتجميع هواتف آيفون في ولاية كارناتاكا، استحوذت عليه العام الماضي من شركة *ويسترون ويسترون التايوانية. ومع صفقة بيجاترون، سيكون لدى تاتا ثلاثة مصانع لتصنيع هواتف آيفون في الهند، مما يجعلها منافساً قوياً لشركة فوكسكون، المورد الوحيد الآخر لهواتف آيفون في البلاد.
وهذا المصنع المشترك الجديد، الذي يضم حوالي 10,000 موظف، ينتج سنوياً 5 ملايين جهاز آيفون. من المتوقع أن تسهم الهند بما يتراوح بين 20-25% من إجمالي شحنات هواتف آيفون هذا العام، مقارنة بـ12-14% العام الماضي، وفقاً لتحليلات السوق.
المصادر أكدت أن الشركتين ستقدمان طلباً للموافقة إلى لجنة المنافسة الهندية (CCI) خلال الأيام المقبلة، مما يمهد الطريق لاستكمال الإجراءات القانونية للصفقة.
يُذكر أن مصنع مكونات آيفون التابع لتاتا في منطقة هوسور بولاية تاميل نادو تعرض لحريق في سبتمبر الماضي. تسبب الحادث في أضرار طفيفة بالمعدات وتأخير مؤقت في الإنتاج. وأكدت الشركة أن العمليات عادت إلى طبيعتها بعد تحسين إجراءات السلامة. - وكالات
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